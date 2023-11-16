دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة من الوصفات الخفيفة الرائعة التي يفضل تناولها العديد من الكبار والصغار، وهي تتكون من شرائح ذرة رقيقة و مقرمشة مغطاة بالعديد من التوابل، كما أنها موفرة وامنه علي صحة الأطفال لأنها لا تحتوي على مواد حافظة فهي تتكون من مكونات آمنة ويمكنك تحضيرها في وقت بسيط بجانب الجبن والصوص الشهي أو تناولها كما هي.

[أسعدي أطفالك بأجمل المقرمشات.. الدوريتوس المقرمش بدون مواد حافظة صحي ومميز والطعم لا يقاوم]

طريقة الدوريتوس

لكل سيدة تبحث عن طريقة لعمل الدوريتوس حتى تقوم بتقديمه لأطفالها، أتينا لك اليوم وصفة رائعة كما أنها شهية ولذيذة وأمنه للأطفال وخالية من المواد الحافظة التي تكون موجودة في الدوريتوس الجاهز، لمعرفة الطريقة فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء متوسط الحجم عميق يناسب عمل كمية الدوريتوس.

ضعي بداخلة الدقيق الأبيض، دقيق الذرة والنشا ثم قومي بخلط جميع المكونات حتى تتجانس.

ضيفي إليهم ملح الطعام، السكر، الشطة، الكمون، الكاري، البابريكا وملعقة زيت الذرة.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتي تمتزج.

ضيفي كمية مناسبة من الماء مع استمرارية العجن حتى تحصلي على عجين متماسك القوام.

أتركي العجين لمدة لا تقل عن خمسة واربعين دقيقة حتى يهدأ.

قسمي العجين إلى كرات متساوية واتركيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

أفردي كرات العجين بإستخدام النشابة الخشبية ثم قومي بتقطيعها على شكل مثلثات مثل الدوريتوس الجاهز.

أحضري مقلاة بها زيت غزير ثم ضعيها على النار حتى يسخن الزيت ويفضل أن يكون زيت نباتي.

ضعى مثلثات العجين داخل الزيت واحدة تلو الأخرى واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم قومي بتقليبه إلى الوجه الأخر حتى يتم نضجها من الوجهين.

قومي بإخراج شرائح الدوريتوس الرائعة وضعيها داخل أطباق التقديم بجانب الصوص الرائع ثم قومي بتقديمه في أجمل صورة.

في نهاية هذا المقال نكون أتينا لكم بمعرفة طريقة عمل الدوريتوس داخل المنزل بكل سهولة، كما أنك تستطيعين عمل كمية كبيرة بمكونات بسيطة ومتوفرة لديك وغير مكلفة نهائيا.