طريقة عمل شوربة العدس المصرية بتتبيلة مميزة وبطعم لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل شوربة العدس، من البروتينات النباتية التي تعتبر مصدراً للطاقة ويفضلها الجميع، هو العدس والذي يحتوي على نسبة تغذية مرتفعة لإحتوائه على الحديد المفيد لصحة الدم، والذي يعد من ضمن الوجبات الرئيسية والأساسية في وجبات أنقاص الوزن، التي ينصح بها جميع أطباء التغذية لإعطاء العدس الشعور الدائم بعد أكله بالشبع لإحتوائه على الألياف، كما يعد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، كما أن مع دخول فصل الشتاء يجب أن نستعد لعمل وصفة للتدفئة ومغذية ومفيدة أيضا، ومن هذه الوصفات الشهية والمشهورة هي شوربة العدس اللذيذة المفضلة لدى الجميع، إليك طريقة عمل شوربة العدس الأشهر على الإطلاق وهي شوربة العدس المصرية، والتي لا يخلو منها كل بيت مصري في فصل الشتاء خصيصا إليك الطريقة.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

مكونات عمل شوربة العدس:

ربع كيلو من العدس الأصفر.

1 بصلة مقطعة متوسطة الحجم.

خمسة من فصوص الثوم.

ملعقة من السمن.

ملح.

كمون.

ماء. طريقة عمل شوربة العدس المصرية:

يغسل العدس الأصفر جيداً حتى ينظف تماماً، ثم صفيه وفي وعاء على النار ضعي كمية من الماء وعليها العدس المغسول.

ثم قومي بإضافة البصل والثوم الي العدس ويترك على نار هادئة حتى ينضج، ثم أخلطي العدس في الخلاط جيدا.

مع إضافة الملح والكمون ملعقة السمنه، ثم ضعيه على النار مرة أخرى حتى يصبح جاهزاً للتقديم، يقدم مع الخبز المحمص وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة العدس التركية

مكونات شوربة العدس التركية:

ربع كيلو من العدس.

فصان من الثوم.

بصلة واحدة.

حبة من الجزر مبشورة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان من الصلصة او عصير الطماطم.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة ملح.

ثلاث أكواب من الماء.

طريقة تحضير شوربة العدس التركي:

في وعاء على النار قلبي كلا من البصل والثوم في زيت الزيتون على نار هادئة، ثم ضيفي الفلفل الاسود والجزر المبشور والملح والبابريكا والكمون، مع التقليب المستمر لكل من هذه المكونات لمدة لا تقل عن خمس دقائق. ثم قومي بإضافة الصلصة او الطماطم المعصورة مع إضافة الماء والعدس، ثم يترك الخليط يغلي لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى ينضج العدس تماماً، يمكنك إضافة نكهة من النعناع المجفف بجانب الشوربة. طريقة عمل شوربة العدس المصرية: يغسل العدس الأصفر جيداً حتى ينظف تماماً، ثم صفيه وفي وعاء على النار ضعي كمية من الماء وعليها العدس المغسول. ثم قومي بإضافة البصل والثوم الي العدس ويترك على نار هادئة حتى ينضج، ثم أخلطي العدس في الخلاط جيدا. مع إضافة الملح والكمون ملعقة السمنه، ثم ضعيه على النار مرة أخرى حتى يصبح جاهزاً للتقديم، يقدم مع الخبز المحمص وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة العدس التركية

مكونات شوربة العدس التركية:

ربع كيلو من العدس.

فصان من الثوم.

بصلة واحدة.

حبة من الجزر مبشورة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان من الصلصة او عصير الطماطم.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة ملح.

ثلاث أكواب من الماء.

طريقة تحضير شوربة العدس التركي: