"يا ناس أبغى أتجوز" شابة حسناء سعودية تفقد السيطرة و تعرض نفسها للزواج من أي شخص بالحلال وستدفع له 400 ألف دولار

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت شابة سعودية تدعى "نوف" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب فيه الزواج من أي شخص وتعرض 400 ألف ريال سعودي لمن يتزوجها ويشبع رغباتها بالحلال.



وكشف الفيديو، الذي شاركته الفتاة على ” تيك توك ” عن طلبها الزواج من أي شخص وإن كان فقيرًا، وذلك عبر كلمات الفنانة المصرية الراحلة زينات صدقي، من خلال مقطع من أحد أفلامها الكوميدية القديمة؛ حيث قالت: ” نفسي أتجوز يا رب ” .

وبحسب الفيديو، فقد قالت نوف إنها تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي مطلقة ولديها طفلان. وأضافت أنها تعيش في الرياض، وتبحث عن زوج يتحمل مسؤوليتها ومسؤولية أطفالها.

وأوضحت نوف أنها فقدت السيطرة على نفسها بعد أن تعرضت لضغوط كبيرة من أهلها وأصدقائها للزواج مرة أخرى. وقالت إنها لا تهتم بمن سيتزوجها، المهم أن يكون شخصًا مسؤولًا وصادقًا.

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتفاعل كبير من قبل المستخدمين. وأعرب العديد من المستخدمين عن تعاطفهم مع نوف، وطالبوها بالصبر والهدوء، وأن تجد الشخص المناسب لها في الوقت المناسب.

ولكن كان هناك أيضًا بعض المستخدمين الذين انتقدوا نوف، واعتبروا أنها تصرفت بطريقة غير مناسبة. وأشاروا إلى أن زواجها من أي شخص قد يضر بمستقبلها ومستقبل أطفالها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فتاة سعودية لمضايقات بسبب رغبتها في الزواج، ففي العام الماضي، تعرضت فتاة تدعى "هند" للهجوم من قبل بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو تطالب فيه بحقوق المرأة في الزواج.