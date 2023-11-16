طريقة عمل الدجاج بالعسل على الطريقة الآسيوية: تجربة لا تقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدجاج بالعسل هو وصفة شهية ولذيذة تمتاز بتوازن النكهات بين الحلاوة والحموضة والتوابل الشهية، لذلك تعتبر الطريقة الآسيوية لعمل الدجاج بالعسل واحدة من أفضل الوصفات التي تجمع بين النكهات الشرقية والغربية، في هذا المقال، سأشرح لكم كيفية تحضير هذا الطبق الرائع.

مكونات الدجاج بالعسل

صدور دجاج مفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ربع كوب من الماء.

خطوات تحضير الدجاج بالعسل

سنتحدث بالتفاصيل عن خطوات تحضير الدجاج بالعسل في النقاط التالية:

في وعاء كبير قومي بخلط صلصة الصويا، خل التفاح، الزنجبيل المبشور، الثوم المهروس، الفلفل الأسود المطحون، العسل الطبيعي والماء. اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

في وعاء آخر ضعي قطع الدجاج المفرومة واسكبي خليط الصلصة فوقها.

اتركي الدجاج يتبل لمدة 15-20 دقيقة ليتشرب النكهات.

سخني مقلاة على نار متوسطة وضعي بعض الزيت النباتي فيها.

أضيفي قطع الدجاج المتبّلة إلى المقلاة واقلبيها بانتظام حتى تنضج.

عندما يصبح الدجاج ذهبي اللون ومطهو بشكل جيد، أضيفي الحليب واتركيه حتى يغلي لبضع دقائق.

بعد ذلك يُمكنك إضافة القليل من الحليب والدقيق لتكثيف الصلصة إذا كانت ضعيفة.

قومي بإضافة المزيد من العسل إذا رغبت في تحسين حلاوة الصلصة.

قدمي الدجاج بالعسل اللذيذ على سرير من الأرز المطهو أو الشعيرية الصينية المقلية.

يُمكنك تزيين الطبق بالسمسم المحمص أو البصل الأخضر المفروم.

وبهذا تكون طريقة عمل الدجاج بالعسل على الطريقة الآسيوية قد انتهت، إنها وصفة سهلة وسريعة التحضير تناسب جميع الأذواق.