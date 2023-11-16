هذه العشبة تحتوي على أوميجا 3 أكثر 10 مرات من السالمون.. إليك أبرز فوائدها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعرف بذور الكتان، أو بالإنجليزية Linseed، بأنها بذور لامعة بلون بني فاتح، وتُعد مصدرًا غذائيًا قيمًا يمكن تناوله، حيث تُعتبر غنية بالعناصر الغذائية الضرورية تحتوي هذه البذور على فوائد صحية متعددة، حيث تُعد مصدرًا هامًا للأحماض الدهنية أوميغا 3 والألياف الغذائية استُهلكت بذور الكتان منذ العصور القديمة في فترة الإغريق والرومان، نظرًا لاحتوائها على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة، من بينها البروتين والحديد والكالسيوم والمنجنيز والثيامين والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس يُمكن تناول بذور الكتان سواء محمصة أو نيئة، ويُمكن طحنها لإضافتها إلى الخبز والسلطات والعصائر بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخراج زيت الكتان من هذه البذور، والذي يُعتبر مفيدًا للبشرة والشعر.

القيمة الغذائية لبذور الكتان

تحوي بذور الكتان على مجموعة غنية من العناصر الغذائية والمواد الفعالة، بما في ذلك الفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 توضح قيم التغذية في ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة، التي يبلغ وزنها 7 غرامات، ما يلي:

سعرات حرارية: 37.4 سعر حراري.

البروتين: 1.28 غرام.

الدهون: 2.95 غرام.

الكربوهيدرات: 2.02 غرام.

الألياف الغذائية: 1.91 غرام.

الكالسيوم: 17.8 ملغ.

المغنيسيوم: 27.4 ملغ.

الفوسفور: 44.9 ملغ.

البوتاسيوم: 56.9 ملغ.

حمض الفوليك: 6.09 ميكروغرام.

لوتين وزياكسانثين: 45.6 ميكروغرام.

تُعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف وفقيرًا بالكربوهيدرات، مما يجعلها فعالة في الوقاية من الإمساك وتساهم في تطهير الجسم من السموم كما تتميز هذه البذور بنسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الصحة ويجدر بالذكر أن بذور الكتان خالية من الجلوتين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المادة.

فوائد بذور الكتان

تُسهم بذور الكتان بشكل فعّال في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وذلك بفضل تركيبتها الغنية بالألياف الغذائية وأحماض أوميغا-3 هذا الخصائص يمكن أن تلعب دورًا هامًا في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، إذ يظهر أن الاستهلاك المنتظم لبذور الكتان يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

بالنسبة لفوائد بذور الكتان للسكري، فإن تناولها بانتظام يُساهم في:

خفض مستوى السكر في الدم وتنظيمه.

تحسين حساسية الإنسولين وتقليل مقاومته.

توفير مضادات أكسدة تحمي البنكرياس من التلف، المسؤول عن إفراز الإنسولين.

أما بالنسبة لفوائد بذور الكتان للشعر والبشرة، فإن الأحماض الدهنية فيها تلعب دورًا حيويًا في:

الحفاظ على الشعر قويًا ولامعًا، وتقليل تساقط الشعر.

زيادة مقاومة الشعر للتلف بفضل الأحماض الدهنية الأساسية التي تُعتبر أساسية لتركيبة بصيلات الشعر.

الحفاظ على صحة البشرة وتقليل جفافها.

التخفيف من أعراض اضطرابات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما.

يُعتبر زيت بذور الكتان واحدًا من أفضل الزيوت للعناية بالشعر، البشرة، الأظافر، والعيون، نظرًا لاحتوائه على تركيز عالٍ من الدهون الصحية بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق فوائد أكبر عند إضافة ملعقتين من بذور الكتان إلى النظام الغذائي اليومي أو استخدام زيت بذور الكتان موضعيًا لتعزيز الترطيب والتخلص من الجفاف.