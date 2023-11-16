وداعاً للتنظيف الشاق وشراء المنظفات الكيميائية أقوى وصفة طبيعية تفور أصعب الدهون المتراكمة على الشفاط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم كل سيدة بنظافة ولمعان منزلها، هذا يشعرها بالراحة النفسية، ومن اصعب الامور التى تواجهها فى عملية التنظيف تنظيف وتلميع شفاط المطبخ، فإنه أكثر الأجهزة الكهربائية عرضة لتراكم الدهون والاوساخ المستعصية، فعند إعداد الطعام داخل المطبخ يتصاعد الدخان مما يجعل الدهون متراكمة ولا يمكن تنظيفها بالطرق التقليدية المعروفة للتنظيف، لذلك نقدم لكى الحل الامثل للتخلص من الدهون العالقة على مراوح الشفاط بمجرد استعمالها سوف تلاحظين الفرق المذهل فى لمعان ونظافة الشفاط، كما أنها وصفة طبيعية من مكونات آمنة تماماً على البشرة، فهى تسهل عليكى الكثير من الجهد والوقت المبذول فى التنظيف هذا بفضل قوة الخل وملح الليمون الذى يعتبر من افضل المكونات التى تعمل على تفوير الدهون بسرعة كبيرة عليكى متابعة الخطوات التالية لتعلم صنع الوصفة السحرية وطريقة تطبيقها على الشفاط تابعونا.

وصفة تنظيف الشفاط

تعد هذه الوصفة أقوى منظف طبيعى فعال يعمل على إزالة الدهون والبقع الداكنة من شفاط المطبخ كما أنها تساعد على تلميعه بكل سهولة، فلا تحتاجين الى شراء منظف جاهز مره اخرى عليكى إحضار هذا المكونين الخل وملح الليمون وسوف تندهشين من النظافة.

المكونات:

ربع كوب من ملح الليمون.

ربع كوب من الصابون السائل.

نصف كوب من الخل الابيض المركز.

فرشاة للتنظيف.

طريقة التنظيف والاستخدام

فى البداية يجب فصل الشفاط عن الكهرباء.

بعد ذلك يتم فك الأجزاء المتسخة مثل المراوح وجرد الزيوت.

ثم نقوم بخلط ملح الليمون مع الخل والصابون السائل ونقلب جيدا.

نضع كمية مناسبة على فرشاة التنظيف ونبدأ بفرك الدهون.

تترك الوصفة على الشفاط لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك أحضرى ماء ساخن واغسلى الشفاط.

ثم نقوم بتجفيف اجزاء الشفاط وإعادة تركيبة مره اخرى.

نترك الشفاط من غير كهرباء لمدة ساعة أو ساعتين حتى نتأكد من عدم وجود أى ماء داخل الشفاط ويسبب تلفة.

وفى نهاية المقال ينصح باتباع الإرشادات المدونة على ضمان الشفاط لمعرفة فك وتركيب اجزاء الشفاط، ويجب الاهتمام بتنظيفة على الأقل مرة كل شهر لتسهيل عملية التنظيف العميق والقضاء على الأوساخ اول بأول.