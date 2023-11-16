جارتي قالتلي عليها.. استخدمي ماسك الخيار والنشا بالطريقة دي وهتحسي انك اتولدتي من جديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترطيب ونضارة البشرة من الأمور الهامة بالنسبة لكل سيدة أو فتاة، وذلك لانعاكسه على مقدار جمالهم، وكذلك حالتهم النفسية، حيث تواجه الكثيرات بعض المشاكل مثل جفاف البشرة وتهيج الجلد وحبوب الشباب، وغيرها من المشاكل الأخرى، خصوصاً مع عدم الاهتمام بالبشرة بالشكل الكافي، والذي يتسبب في زيادة المشاكل، ويوجد العديد من الحلول المناسبة للجميع للتخلص من أغلب مشاكل البشرة بطريقة طبيعية، ومن أفضل تلك الطرق هي ماسك الخيار والنشا.

ماسك الخيار والنشا

تعتبر تلك الوصفة أحد أفضل واقدم الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة، والتي تتميز بفاعلية كبيرة في التخلص من جفاف وتهيج البشرة، كما تعطيها النعومة والحيوية والنضارة المطلوبة، مما جعلها تستخدم حتى الآن، كما تتميز بانخفاض تكلفتها المادية، وكذلك بسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها، والتي جاءت كالآتي:

½ كوب من عصير الخيار.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير ماسك الخيار والنشا

يمكنك تحضير الخليط في منزلك وبكل سهولة وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

يوضع عصير الخيار والنشا وماء الورد في وعاء مناسب.

تقليب المكونات معاً جيداً حتى تمتزج تماماً.

يوضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب حتى يصبح القوام سميك.

يرفع الوعاء من على النار، ويترك الخليط حتى يبرد.

إضافة الحليب البودر إلى الخليط مع التقليب حتى يذوب تماماً.

إضافة زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند إلى الخليط مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

يمكنك الاحتفاظ بالخليط في علبة نظيفة ومحكمة لمدة أسبوع لاستخدامها في وقت لاحق.

طريقة الاستخدام

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ لفتح المسام، وضع ماسك الخيار والنشا على بشرتك، واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تمتصه البشرة، بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ورطبي بشرتك بالكريم المرطب، وتكرر تلك الوصفة يوميا لمدة أسبوعين للحصول على أفضل نتيجة.