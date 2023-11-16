قولي وداعا لتشققات القدمين .. 4 طرق سحرية هتخلي رجلك ناعمة وحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى النساء دائماً للحفاظ على نعومة ونظافة بشرتهن ومنع تشققات القدمين بأساليب مختلفة، سواء باللجوء إلى الوصفات الطبيعية أو استخدام الكريمات والمستحضرات، ومع ذلك، قد تظهر تشققات في القدمين بالرغم من هذه الجهود، مما يؤثر على مظهر القدم ويمنع الارتداء الحُر للأحذية المفتوحة التي تكشف هذه المنطقة، وهي المنطقة التي تعاني غالباً من التشققات، هذه المشكلة قد تدفع بعض النساء لشراء أحذية مغلقة لإخفاء التشققات، مما يُعيق اختيارهن للملابس المناسبة، ولكن هناك حلاً يمكن أن يُسهم في حل هذه المشكلة ويسمح لهن بارتداء ما يرغبن فيه دون القلق من تشققات القدمين، وذلك من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعيد النعومة والحيوية للقدمين في وقت قصير.

وصفات للتخلص من تشققات القدمين

الكريمات المرطبة

تجدين الفائدة في استخدام الكريم المرطب وتطبيقه على مناطق التشققات قبل النوم، والمكونات المهمة التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق هي اليوريا وحمض الساليسيليك والسكاريد، هذه المكونات تعمل على تقشير الجلد الميت وتنعيم القدمين، لذا يُفضل اختيار كريم يحتوي عليها للحصول على أفضل النتائج في ترطيب وتلطيف البشرة.

نقع القدمين وتقشيرها

يمكنك اللجوء إلى النقع والتقشير للتخفيف من تشققات القدمين.

ابدأي بوضع قدميك في ماء فاتر مع الصابون المفضل لديك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك، استخدمي ليفة خشنة أو حجر القدمين أو أداة مقشرة لإزالة الجلد الميت من القدمين بلطف.

لا تنسي تجفيف القدمين جيدًا بعد الانتهاء وثم وضع كريم مرطب للحفاظ على الترطيب.

هذا الاهتمام بالتقشير والعناية بالقدمين يمكن أن يساعد في تقليل التشققات وتحسين حالتهما.