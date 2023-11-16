بيتزا في 10 دقائق بدون عجن ولا خبز لجوع أخر الليل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الكثير من الأحيان نحتاج إلى وجبة شهية وسريعة بدون أي مجهود لجوع أخر الليل، ومن منا لا يعشق البيتزا فالكبار والصغار يحبونها كثيرًا، لذلك اليوم عبر موقع بوابة الصبح سنتناول طريقة تحضير بيتزا الطاسة لجوع أخر الليل بدون مجهود وبمقادير اقتصادية.

مقادير بيتزا الطاسة الشهية

لجوع أخر الليل يمكن تحضير وصفة البيتزا السريعة بدون خبز ولا عجن، وإليكم المقادير:

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملعقة من الكاتشب.

رشة من الزعتر.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

رغيف عيش.

سلامي.

جبن رومي.

جبنة موزاريلا.

شرائح من الزيتون.

خطوات تحضير بيتزا الطاسة

في وعاء يتم خلط معجون الطماطم والكاتشب وزيت الزيتون ورشة زعتر.

يتم دهن الطاسة بالزيت.

يتم وضع رغيف العيش البلدي أو الأبيض ويتم فرد خليط الصلصة على الوجه.

يتم وضع السلامي.

وضع الموزاريلا.

وضع شرائح الزيتون وممكن إضافة شرائح الفلفل والطماطم.

تغطية الطاسة لمدة خمس دقائق.

ستكون البيتزا جاهزة وبالهناء والشفاء.

بيتزا الطاسة السائلة

يمكن أيضًا تحضير بيتزا لجوع أخر الليل بطريقة أخرى، وتأتي المقادير على النحو التالي:

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من البيكنح بودر.

ملعقة من الثوم والبصل البودر.

ربع كوب من اللبن البودر.

نصف كوب صلصة.

نصف كوب كاتشب.

بالإضافة إلى نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور.

كمية من البسطرمة.

خطوات التحضير:

خلط كلاً من الدقيق والملح والبكنج بودر واللبن البودر في وعاء مناسب.

وضع الخميرة والسكر في كوب ماء مع التقليب جيدًا.

يتم وضع الخليط الثاني للخليط الأول والبدء في العجن.

تغطية العجين لمدة 15 دقيقة.

تقسيم العجين إلى كرات ويتم فرد الكرات.

وضع القطعة الأولى في المقلاة.

وضع الصلصة والثوم والبصل البودر.

إضافة كلاً من البصل والطماطم والفلفل الأخضر والبسطرمة والجبنة الشيدر.

ترك العجين في المقلاة لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.