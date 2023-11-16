طريقة كيك بالمربى وصفة جديدة مثل الحلويات الجاهزة حضري ووفري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -طريقة عمل كيك عادي سهل بالمربى، الفترة الحالية تبحث الأمهات عن طرق مختلفة لصنع أفضل أنواع الحلويات التي شبه في الطعم والشكل الحلويات الجاهزة من منطلق توفير في الميزانية وارضاء طلبات الأسرة، ومن ذلك بحثنا وجئنا لكم بطريقة صنع حلوى لذيذة مثالية مثل التورتة والجاتوه طرق سهلة بمكونات بسيطة لعمل كيكة العادية وتزينها بالمربى لتكون سهلة لكل مبتدئ في صنع الحلويات وسريعة لكل ربة منزل ترغب في تحضير صنف حلويات سريع وناجح ويلبي رغبات أسرتها وتفرح بها أطفالها، فتابعوا معنا وصفة جديدة لعمل الكيك العادي مزينه بالمربى في وقت قصير.

كيك عادي بوصفة جديدة بالمربى

نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من الدقيق للحلويات.

كوب ونصف كوب من السكر الأبيض.

كوب من زيت الذرة النباتي.

نصف كوب من حليب بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من اللبن الزبادي

عدد 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من برش الليمون.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من مربى النوع المفضل.

خطوات كيك عادية بالمربى سهلة وسريعة

أولا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نجهز صينية الفرن وتبطن بورق الزبدة أو يتم دهن صينية الكيك بالقليل من الزبدة ويرش عليها طبقة صغيرة جداً من الدقيق الأبيض.

ثم نقوم بتجهيز عجينة الكيك في وعاء عميق يتم نخل الدقيق ويضاف عليه كل من الملح والبيكنج بودر وبيكنج صودا، وتترك المكونات الجافة جانبا.

ثم في وعاء آخر يضاف البيض مع السكر والفانيليا في وعاء الخلاط، ويتم خفق المكونات معا حتى يتضاعف حجم البيض وبياخذ لون أبيض فاتح.

يتم سكب الزيت فوق البيض بشكل تدريجي، وتخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم نضيف برش الليمون وخليط الطحين إلى البيض مع الخفق بالمضرب اليدوي من أسفل لأعلى حتى لا تهبط العجينة.

ثم نضيف كل من الزبادي الحليب مع الخفق لعدة دقائق، حتى يأخذ خليط ناعم، يصب المزيج في صينية التي تم تجهيزها من قبل، وتدخل الفرن الساخن حتى تنضج.