طريقة عمل السمك المقلي بدون ما يمتص زيت بطعم مقرمش وصحي

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رياض - احمد صلاح - تحضير السمك في المنزل مهمة سهلة جدا شرط الحصول على الطريقة الصحيحة له، السمك من الاكلات الممتازة التي تقدم للجسم الكثير من الفوائد المختلفة، حيث المحافظة على صحة الأسنان والعظام ويبني الجسم بالكامل بطريقة سليمة لأنه مغذي جدا، يحضر السمك بأكثر من شكل وطريقة ولكن يظل السمك المقلي هو طعم السمك المميز الذي يحبه ويفضله الجميع، ولكن تبقى المشكلة قائمة عند قلي السمك بالطريقة العادية التي تتسبب في امتصاصه كمية كبيرة من الزيت، وهو الأمر الذي يتسبب في الحصول على سمك ممتلئ بالزيت وطري ليس مقرمش، وهنا لا يكون طعمه مفضل للجميع وتبحث السيدة هنا عن الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على سمك مقلي مقرمش وجميل بدون ما يمتص كمية كبيرة من الزيت، تابعونا في هذا المقال نعرض لكم بالتفصيل الطريقة المثالية التي تضمن قلي السمك بسهولة بدون ما يمتص زيت.

طريقة قلي السمك بدون ما يمتص زيت

نعرض أولا بعض المكونات الأساسية المطلوبة لتحضير السمك المقلي،وتتمثل المكونات في الآتي:

كمية السمك المطلوبة.

ملح طعام.

كمون.

ليمون طازج.

بقدونس.

ثوم.

دقيق.

ماء.

أسهل وأضمن طريقة لقلي السمك بدون ما يمتص زيت

عليك اتباع الخطوات التالية لتحضير السمك المقلي بدون ما يمتص زيت:

يتم إحضار كمية السمك المتوفرة وتنظيفها جيدا.

يتم تتبيل السمك بخلطة الثوم والبقدونس والبهارات المكونة من الملح والكمون والليمون.

يتم ترك السمك في التتبيل لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل.

المهمة تبدأ من هذه الخطوة عند التحضير لقلي السمك، حيث يتم وضع كمية مناسبة من الدقيق في وعاء مفرود، ويتم وضع سمك في الدقيق حتى يغطيه بالكامل.

ثم يتم وضع السمك في وعاء به ماء.

وفي تلك الأحيان يكون مرفوع على النار المتوسطة كمية زيت مناسبة.

يتم وضع السمك في الزيت ويترك طوال الوقت على نار متوسطة ليست عالية جدا أو منخفضة جدا.

وضع السمك في الدقيق ثم الماء هو السبب الأساسي في عدم امتصاصه كمية كبيرة من الزيت والحصول عليه مقرمش ولذيذ.

كما أن ضبط درجة الحرارة عامل أساسي في عدم امتصاص السمك كمية كبيرة من الزيت، حيث أن ترك النار هادئة جدا يتسبب في امتصاصه كمية زيت، وارتفاع درجة الحرارة يعرض السمك للحرق.