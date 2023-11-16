كيراتين الموز السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير

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رياض - احمد صلاح - خلطة الموز لفرد الشعر المجعد بسهولة بمكونات اقتصادية غير مكلفة والنتيجة مضمونة من أول استخدام، تحضر الوصفة بسهولة وتعتمد على مكونات طبيعية بسيطة ونتيجتها تظهر على الشعر من أول مرة، خلطات فرد الشعر كثيرة ولكن لا تعطي نتيجة فورية ولكن خلطة الموز مضمونة وفعالة ومجربة من قبل الكثيرات ونتيجتها الفورية خير دليل على ذلك، يساعد الموز في فرد الشعر المجعد الخشن، في وقت قصير جدا سوف يتم الحصول على شعر مفرود ناعم كالحرير، عليك فقط تنفيذ واتباع الخطوات الصحيحة للوصول إلى النتيجة التي تحلمين بها، تابعونا في سطور المقال التالية نعرض لكم المكونات المطلوبة لتحضير خلطة الموز لفرد الشعر ونعرض الخطوات اللازمة للتحضير والتطبيق على الشعر.

خلطة الموز لفرد الشعر

لتحضير خلطة الموز لفرد الشعر عليك توفير بعض المكونات الطبيعية المتوفرة لديك في المنزل، هذه المكونات تساعد في فرد بصيلات الشعر بسهولة، المكونات المطلوبة تتمثل في الآتي:

موزة ناضجة.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضير خلطة الموز لفرد الشعر في المنزل بسهولة

الخطوات المطلوبة لتحضير وتطبيق الخلطة على الشعر سهلة ولكن تحتاج إلى تنفيذ متسلسل للحصول في النهاية على النتيجة المطلوبة، الخطوات المطلوبة هي:

في بولة عميقة يتم هرس الموزة جيدا حتى تصبح ناعمة جدا.

يتم إضافة باقي المكونات المختلفة المتاحة إلى الموزة ويتم التقليب جيدا للحصول على خليط متجانس كريمي القوام.

الآن الخلطة جاهزة للاستخدام.

قبل تطبيق ووضع الخلطة على الشعر يتم تنظيف الشعر جيدا عن طريق غسله باستخدام الماء الفاتر والشامبو المخصص له.

بعدها يتم الانتظار حتى يجف الشعر تماما ثم يتم تقسيمها إلى أجزاء ويتم وضع الخلطة المحضرة عليه.

يتم التطبيق من الجذور وحتى الأطراف ويراعى أن تتغلغل الخلطة على الشعر بالكامل.

تترك ساعتين على الأقل وبعدها يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم للتخلص من آثار الخلطة.

بعدها يتم تصفيف الشعر بالطريقة المعتادة سوف تلاحظين تغير كبير في درجة نعومة الشعر.

تكرر مرتين في الاسبوع حتى يتم الوصول إلى درجة الفرد المناسبة.