سر استعادة شبابك وبشرتك الصافية مع ماء الورد والنشا لتحقيق بشرة مشرقة ومتألقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -إذا كنتي ترغبين إلى تفتيح وترطيب بشرتك في مدة قصيرة وليكن أسبوع واحد فإليكي وصفة طبيعية باستخدام ماء الورد والنشا الكل يعرف ما هي فوائد النشا للبشرة وما تفعله من فوائد لتفتيح البشرة ونعومتها و إظهارها في مظهر مشرق و رائع.

مكونات ماسك النشا وماء الورد

ماسك النشا وماء الورد لسنفرة البشرة.

ملعقة ك من نشا.

ملعقة ك من ماء ورد.

ملعقة ك من قهوة مطحونة.

ملعقة ك من شوفان مجروش.

ملعقتين ك من زيت زيتون.

طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد

احضري طبق واسع واخلطي بداخله جميع المكونات السابقة بدايةً من ماء الورد ثم النشا ثم الشوفان ثم وزيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً وضعي الخليط على بشرتك النظيفة في منطقة الوجه والرقبة و قومي بتدليك البشرة بلطف باستخدام أطراف أصابعك، ثم اتركيه حتى يجف قبل أن تشطفي وجهك يفضل تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع.

ماء الورد والنشا للتخلص من البثور السوداء

ملعقة كبيرة جليسرين.

ملاعق ماء ورد.

ملعقة كبيرة نشا.

قومي بمزج الجليسرين وماء الورد ثم أضيفي النشا وامزجي جيداً وضعي الخليط على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة عشرين دقيقة قبل أن تشطفي يُنصح باستخدام هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع.

لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد

ملعقة ك حليب.

ملعقتين ك نشا.

ملعقة ك ماء ورد.

ملعقة ك عصير خيار.

اخلطي جميع المكونات في طبق نظيف وجاف وضعيها على بشرتك النظيفة في منطقة الوجه والرقبة اتركي الخليط لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفي البشرة بالماء الفاتر يفضل تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع لتفتيح وتوحيد لون البشرة.

باستخدام هذه الوصفات سوف تحصلين على بشرة أكثر إشراقا وجاذبية في وقت قصير.