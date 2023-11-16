دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الحناء من المكونات الطبيعية التي تساعد في الحصول على شعر صحي ولامع وهي تستخدم أيضا من أجل صبغ الشعر بعدة ألوان جذابة وراقية، ويمكنك الآن صبغ الشعر بمكونات طبيعية أمنة بدلا من الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر وتجعله تالف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالحنة فتابعونا.

[لو عندك حنة تعالي اقولك ازاي تصبغي بيها شعرك بطريقة احترافية وبلون طبيعي وجذاب]

طريقة صبغ الشعر بالحنة

يمكنك الآن الحصول على شعر بني لامع مليء بالحيوية من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

5 ملاعق حناء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ونصف من قشر الباذنجان.

ملعقة ونصف من خل التفاح.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء بلاستيك نضع الحناء مع قشر الباذنجان المطحون ثم نضيف خل التفاح مع الماء بالتدريج.

ونعجن باليد لحين الحصول على عجينة متجانسة ثم تغطي ونتركها لمدة 3 ساعات حتى تتداخل المكونات مع بعض.

بعد ذلك يضاف عصير الليمون ونقلب ثم يوزع المزيج على شعر نظيف بداية من الجذور وحتى الأطراف.

نغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لعدة ساعات ثم يشطف بالماء فقط بدون شامبو لمدة 4 أيام.

من أجل الحفاظ على اللون وثابته يمكنك تكرار الوصفة في أي وقت ترغبين بالحصول على لون بني.

صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه

يمكنك الآن الحصول على لون شعر مميز من خلال متابعة السطور التالية:

المكونات:

10 ملاعق حنة خضراء.

5 ملاعق نسكافيه ناعم.

3 ملاعق خل أبيض.

حبة ليمون.

ماء ساخن.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الحناء مع النسكافيه في وعاء مخصص للشعر ثم نضيف الخل ونقلب المكونات باستخدام ملعقة بلاستيك.

بعد ذلك يضاف الماء الساخن بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي ثم نغطي الخليط ويترك جانبا حتى تختمر الحناء.

نضيف عصير الليمون ونقلب ثم يوزع المزيج على الشعر كاملا ويغطي بكيس نايلون ويترك لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك يشطف بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح بني جذاب ضعي عليه القليل من البلسم .

من أجل تثبيت اللون واتركيه لمدة 5 دقائق ثم يشطف بالماء وبعد ذلك يجفف الشعر من خلال تركه في الهواء.