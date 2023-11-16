دانيت في البيت بأسهل طريقة أحلى طعم.. ولادك هيطلبوها على طول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الدانيت من الحلوى المفضلة لدى غالبية الأطفال، فهي مميزة بملمسها الناعم وطعمها اللذيذ ونكهة الشوكولاتة المحببة للأطفال، هذا إلى جانب أنها تحتوي على الحليب المفيد والضروري لصحتهم وامدادهم بالكالسيوم، والدانيت وصفة سهلة يمكن إعدادها في المنزل بدلًا من شرائها بأسعار عالية وبها مواد حافظة مضرة بصحة الأطفال، ويمكن استبدال نكهة الشوكولاتة بنكهات أخرى، مثل الكراميل أو الفانيلا وهذا لا يغير الكثير من الوصفة،لذلك سنوضح بالمكونات والخطوات أفضل طريقة لتحضير الدانيت.

دانيت الشكولاته

بمكونات مضبوطة بالملي وخطوات واضحة سنشرح طريقة تحضير دانيت الشوكولاتة كالآتي:

المكونات

2 كوب حليب.

½ كوب شوكولاتة مبشورة.

¼ كوب سكر وممكن نستبدله بعسل النحل.

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

1 ملعقة كبيرة كريم شانتيه.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيلا.

طريقة التحضير

نضع في وعاء ربع كوب من الحليب نذيب فيه النشا، وعلى النار نضع الكمية المتبقية من الحليب في وعاء كبير، نبدأ بإضافة النشا المذاب مع الحليب، مع التقليب المستمر.

نضيف إلى الخليط الكريم شانتيه والسكر أو العسل حسب الرغبة ونستمر في التقليب.

الخطوة التالية نضيف الفانيلا والكاكاو الخام، ومع كل إضافة نستمر في التقليب، وذلك للحفاظ على الخليط سائل بدون أي تكتلات غير مرغوب فيها.

الخطوة التالية نضيف الشوكولاتة المبشورة إلى الخليط، ونقلب حتى تذوب الشوكولاته تمامًا، وعندها يصبح الدانيت جاهز.

الخطوة الأخيرة نحضر أكواب التقديم ونضع فيه الدانيت السائل، ثم نتركه في الثلاجة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، يصبح قوام الدانيت متماسك ويقدم.

هذه الوصفة تناسب جميع أفراد الأسرة كنوع من أنواع الحلويات، وبالنسبة للأطفال فهي الأروع على الأطلاق، وإذا كان لديكي الأكواب البلاستيكية محكمة الغلق، من الممكن أن تضعي الدانيت بيها، وتضعيه للأولاد في اللانش بوكس، ستكون حلوى لطيفه معهم تمدهم بالطاقة في اليوم الدراسي، وهي فكرة جيدة للأطفال الغير مقبلين على شرب الحليب، بهذه الوصفة سيحصلون على فائدة الحليب بشكل غير مباشر، وأخيرًا أتمنى أن تنال الوصفة على أعجابكم.