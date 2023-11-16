بطعم ولا أروع.. تعرف على طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعرية لليالي الشتاء الباردة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذا الوقت من العام، تبحث ربات المنازل عن وصفات شوربة شهية مع بداية فصل الشتاء ومن بين تلك الوصفات، تأتي شوربة العدس بالشعرية كخيار اقتصادي وشهي تُعتبر شوربة العدس من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة، وتتنوع طرق تحضيرها بحسب الذوق الشخصي تقدم شوربة العدس بالشعرية وجبة متكاملة ولذيذة، غنية بالبروتينات والنشويات يُمكن تناولها كوجبة منفصلة أو كطبق جانبي تعتبر هذه الوصفة مناسبة للمرأة العاملة في ليالي الشتاء الباردة، حيث يمكن تقديمها بجانب السلطة الخضراء والخبز المحمص لوجبة مغذية ولذيذة دون الحاجة لتحضير أطباق إضافية.

طريقة عمل شوربة العدس

يتميز العدس الأصفر بغناه بالبروتينات والألياف، مما يعزز الشبع ويُساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم يحتوي أيضًا على الزنك والحديد، اللذان يلعبان دورًا إيجابيًا في دعم الصحة العامة، بما في ذلك تعزيز جهاز المناعة والوقاية من أمراض القلب وتقليل احتمال تكوُّن الخلايا السرطانية.

لتحضير شوربة العدس بالشعرية، يمكن إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

نصف كيلو من العدس الأصفر.

2 طماطم.

1 بصل.

2 جزر.

1 بطاطس متوسطة الحجم.

6 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من مرقة الخضراوات.

كوب من الشعرية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

¾ ملعقة صغيرة من الكمون.

تأتي هذه الشوربة كوجبة غنية بالمواد الغذائية، مثالية لتعزيز صحة الجسم وتوفير الطاقة خلال أيام الشتاء الباردة.

خطوات تحضير الشوربة

في وعاء عميق، قطعي البطاطس والجزر والبصل إلى قطع صغيرة قطعي الطماطم أيضًا إلى قطع صغيرة اغسلي العدس جيدًا وصفّيه.

وفي إناء على النار، ضعي كمية مناسبة من الماء واتركيه على نار هادئة أضيفي العدس والخضراوات المقطعة والطماطم، واتركيها على النار لمدة نصف ساعة أو حتى ينضج العدس.

اغلقي النار وارفعي الإناء جانبًا بعد تمام النضج باستخدام البليندر اليدوي أو الخلاط الكهربائي، قومي بخلط شوربة العدس حتى تصبح القوام ناعمًا دون وجود قطع.

في مقلاة على النار، قلّي كمية مناسبة من الشعرية في ملعقة زيت أو زبدة أضيفي شوربة العدس الناعمة إلى الشعرية، وأضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون

اتركي الشوربة مع الشعرية على النار لمدة عشر دقائق حتى تتداخل المكونات قدمي شوربة العدس الساخنة مع السلطة الخضراء والخبز.