السؤال الذي حير العالم!.. السكر الأبيض أم السكر البني أيهما أفضل للصحة وفقدان الوزن؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التساؤل حول استخدام السكر الأبيض أم السكر البني يثير الكثير من التفكير، وفقًا لتقرير نشر في الموقع الطبي webmed يشير التقرير إلى أن الاختلاف بين السكرين يعود إلى طريقة معالجتهما، حيث يتم استخراجهما بنفس الطريقة ولكن يختلف مستوى المعالجة ويشير التقرير إلى أن السكر البني يحتوي على مزيد من المعادن والفيتامينات بالمقارنة مع السكر الأبيض كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير من السكر الأبيض، ويحتوي على كميات معتدلة من البوتاسيوم والكالسيوم ويمتاز بنكهة مميزة تشبه بعض الشيء نكهة الكراميل، وذلك بفضل وجود دبس السكر المضاف إليه.

فوائد السكر البني

وفي نفس السياق، أشار موقع Health Line الطبي إلى أن السكر البني يُعتبر من فئات السكر التي تعزز توفير المزيد من الكربوهيدرات والصوديوم للجسم، ويُسهم في زيادة طاقة الجسم ووفقًا للدراسات المذكورة في التقرير، يظهر أن السكر البني يلعب دورًا في تعزيز صحة الأطفال الذين يعانون من مشكلات في النمو أو يعانون من سوء التغذية بالإضافة إلى ذلك، يتمتع السكر البني بخصائص يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم.

السكر البني، الذي يُعرف أيضًا باسم سكر القصب الخام أو سكر الدبس، يحتوي على بعض الفوائد الصحية نظرًا لتواجده الطبيعي في المعادن والمواد الغذائية القلوية إليك بعض فوائد السكر البني:

غني بالمعادن: يحتوي السكر البني على كميات أكبر من المعادن مقارنة بالسكر الأبيض، ومن بينها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد.

محتوى فيتاميني: يحتوي على بعض الفيتامينات الضرورية، وخاصة فيتامين B6 الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة الأعصاب والأيض.

مضاد للأكسدة: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، التي تساهم في مكافحة تأثيرات الجذور الحرة في الجسم.

مستوى غليكيمي منخفض: يُعتبر السكر البني خيارًا بديلًا للأشخاص الذين يحاولون تقليل استهلاك السكر المكرر، حيث يحتوي على مستوى غليكيمي أقل مما يجعله يرفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ.

فوائد السكر الأبيض

وأوضح التقرير أن السكر الأبيض يعتبر من الأنواع التي تعزز ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعله اختيارًا غير صحي للجميع ورغم أن السكر البني لا يتفوق بشكل قاطع في عالم التحلية والسكريات، إلا أنه يُعَدَّ بشكل نسبي أفضل من السكر الأبيض حيث يتميز السكر الأبيض بارتفاع سعراته الحرارية بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة الوزن ويُسبب الإدمان، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على المزاج في حالة الامتناع عنه وهذا يجعل السكر البني خيارًا أفضل وأكثر صحة.