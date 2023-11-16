كيكه الحليب الساخن أهش واطرى كيكه اسفنجية هتجربيها بمكونات مظبوطة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الحليب الساخن من الحلويات السهلة التحضير والتي تتمتع بمذاق رائع وجميل، ترغب العديد من السيدات في معرفة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن لأنها يحبها الجميع سواء كانوا صغار أو كبار، ويمكنك تناولها في الفطار أو العشاء بجانب فنجان قهوة أو فنجان شاي او كوباية عصير، ونذكر لكم معلومات عن كيكة الحليب الساخن من خلال المقال فتابعونا.

مكونات عمل كيكة الحليب الساخن

لكي تقومي بعمل كيكة الحليب الساخن تحتاجين إلى معرفة مكونات عملها، ونذكر لكم مكونات عمل كيكة الحليب الساخن من خلال التالي:

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة خل.

خطوات عمل كيكة الحليب الساخن

لكي تقومين بعمل كيكة الحليب الساخن تحتاجين إلي معرفة خطوات عملها، ونذكر لكم خطوات عمل كيكة الحليب الساخن من خلال التالي:

في إناء مناسب الحجم نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا والزيت.

نبدأ في خلط جميع المكونات مع بعضها البعض باستخدام المضرب اليدوي.

نقوم بإضافة الخل.

قومي بتسخين كوب من الحليب مع الزبدة.

أضيفي الخليط السائل الي البيض.

قومي بإحضار صينية مناسبة الحجم.

قومي بصب الخليط في الصينية.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشرين دقيقة.

قومي بإخراج الصينية من الفرن.

انتظري عدة دقائق حتى تهدأ الكيكة.

ابدئي في تقطيع الكيكة الى عدة قطع.

تقدم الكيكة وبجانبها كوب من القهوة أو كوب من الشاي أو العصير.

كما يمكنك تناول الكيكة بجانب قطع من الفاكهة.

نصائح لنجاح كيكة الحليب الساخن

لكي تقومي بعمل كيكة حليب ساخن ناجحة تحتاجين إلى معرفة مجموعة من النصائح، ونذكر لكم نصائح لنجاح كيكة الحليب الساخن من خلال التالي:

يفضل أن يكون البيض المستخدم بدرجة حرارة الغرفة.

يجب تسخين الفرن مسبقاً.

يمكنك إضافة الشيكولاته أو البرتقال أو الفانيليا الي الكيكه.

كما يمكنك إضافة الفواكه أو المكسرات.

يمكنك تجهيز الشوكولاته والكريمة أو أي فاكهة أخرى تفضلينها أنت وأسرتك.