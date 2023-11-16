مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها.. حضري كيكة الموز بالكراميل المقلوبة بمكونات بسيطة موجودة في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكيكة من بين ألذ أنواع الحلويات وأكثرها شهرة، حيث تتنوع وصفاتها بشكل كبير تشمل هذه الوصفات الكيك بالشوكولاتة، والكيك بالبرتقال، وكيكة الزبادي، والعديد من الخيارات اللذيذة الأخرى ومن بين هذه الوصفات الشهية، نُقدم لكم اليوم كيكة الموز بالكراميل التي تمزج بين طعم الموز الرائع وقوام الكيكة الهشة.

كيكة الموز بالكراميل

مكونات الكيك:

2-3 موز ناضجة.

1 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة طرية.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

1 1/2 كوب دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 كوب لبن.

خطوات التحضير:

[موزر كراميل]

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير القالب بدهنه بالزبدة ورشه بالدقيق لمنع الالتصاق.

في وعاء كبير، فرمي الموز بشوكة أو مهراس.

أضيفي 1/2 كوب من السكر إلى الموز وامزجيهما جيدًا.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر المتبقي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورغويًا.

أضيفي البيض واستمري في الخفق حتى يتمازج الخليط.

أضيفي خلاصة الفانيليا واخلطي المزيج جيدًا.

أضيفي خليط الموز إلى خليط الكيك وامزجيهما جيدًا.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق، الملح، والبيكنج بودر، ثم أضيفيها تدريجيا إلى خليط الموز.

أضيفي اللبن واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.”

الكراميل

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ابدئي بتحضير صوص الكراميل عبر تسخين كوب من السكر في مقلاة على نار متوسطة حتى يذوب ويحصل على لون ذهبي جذاب سكبيه بسرعة في قاعدة قالب الكيك قطعي الموز إلى حلقات ووزعيها فوق الكراميل.

بعد ذلك، صبي خليط الكيك برفق فوق صوص الكراميل في القالب ثم ضعي القالب في الفرن المُسخن واتركيه يخبز لمدة تتراوح بين 35-40 دقيقة أو حتى يخرج سكين نظيفة عند إدخالها في وسط الكيك اتركي الكيكة تبرد في القالب لبضع دقائق، ثم اقلبيها على طبق التقديم.

استمتعي بسحر الكراميل المذهل مع هذه الكيكة، حيث يُضفي لمسةً رائعة لمظهرها قدمي الكيكة الموز بالكراميل مع فنجان من القهوة أو الشاي لتكتمل تجربة الحلوى اللذيذة.

مع هذه الوصفة السهلة والشهية، وإذا كنتِ تتطلعين لتحضير حلوى فريدة ولذيذة، فإن كيكة الموز بالكراميل هي خيار لا مثيل له ستتمكنين من الاستمتاع بكيكة الموز بالكراميل وتقديمها لأفراد عائلتك، مُضيفة لمستك الخاصة إلى حلوياتك بمكونات بسيطة وأفكار مميزة.