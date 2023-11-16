أقوي طريقة للقضاء على البق وطرده من المنزل والتخلص من حشرات الفراش للابد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البق عبارة عن حشرة صغيرة ذات اللون البني وهي من الحشرات المنزلية تتغذى هذه الحشرة على دم الانسان، حيث تعمل هذه الحشرة على لدغ منطقة الجلد وبعد اللدغ يظهر تقرح واحمرار في الجلد يسبب الحكة القوية، وتنتشر حشرة البق في مختلف أنحاء المنزل، حيث تتركز في المفروشات و المراتب والستائر، ويظن البعض أن هذه الحشرة تظهر في المنزل بسبب عدم النظافة ولكن يمكن ظهورها ايضا عند تربية بعض الحيوانات الأليفة، أو شراء أثاث مستعمل دون التأكد من نظافته، ويمكن التخلص من هذه الحشرة بمواد طبيعية آمنة على الصحة، وسوف نتعرف عليها في هذا المقال.

طرق القضاء على حشرة البق

هناك بعض الحلول الطبيعية التي يمكن أن نلجأ إليها في التخلص من حشرة البق دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية التي تسبب ضرر كبير على الصحة وعلى الأطفال في المنزل ومن أفضل الطرق التي تقضي تماما على حشرة البق هي كالآتي.

سد الحفر والثقوب والثغرات

عند ظهور حشرة البق يجب أولا أن نتفقد المكان الموجوده فيه وخاصة الأرضيات والجدران فيمكن أن يكون هناك بعض الحفر التي تظهر منه هذه الحشرة، وذلك لأن هذه الثقوب والتشققات هي المكان الذي تعيش فيه هذه الحشرة وتختبئ فيه وتظهر فقط عند تناول الطعام، كما أنها تتكاثر في هذه الحفر والشقوق لهذا تنتشر سريعا في المنزل، وللقضاء على هذه الحشرة يجب سد هذه الثقوب حتى نتخلص منها ومن البيض الخاص بها ومنعها من الانتشار في المنزل.

استخدام شبكة مكافحة البق

هناك شبكة خاصة في صيد البق وهي عبارة عن شبكة مصنوعة من الألياف والخيوط الصغيرة، وهذه الشبكة تقوم بالتصاق حشرة البق بداخلها ولا تستطيع أن تفلت منها وهذه الشبكة تجعل هذه الحشرة تموت بسبب عدم تحركها منها، كما لا تجعلها تتكاثر أو تبحث عن الغذاء وبالتالي فهي سوف تموت بعد عدة ساعات.

استخدام الزيوت العطرية

الزيوت العطرية من أكثر المبيدات الطبيعية التي تقضي تماما على حشرة البق وذلك بسبب رائحتها النفاذة التي تبتعد عنها هذه الحشرة وتهرب سريعا من المكان الموجود فيه أي نوع من الزيوت العطرية الفواحة، ومن الزيوت العطرية التي يمكن استخدامها في قتل هذه الحشرة زيت اللافندر، وزيت القرنفل، وزيت الريحان، وزيت شجرة الشاي، ويمكن استخدام أي زيت منهم كمحلول للقضاء على حشرة البق من خلال الآتي:-

نقوم بوضع 10 قطرات من أي زيت عطري متوفر في زجاج رشاش.

ثم نضع عليه ربع كوب من الماء وترج الزجاجة جيدا.

ثم نقوم برش هذا المحلول في جميع الأماكن التي نلاحظ وجود هذه الحشرة فيه.

يجب رش هذا الخليط صباحا ومساءا لمدة أسبوعين حتى تختفي هذه الحشرة تماما من المنزل.

الفلفل الحار في القضاء على البق

يمكن استخدام الفلفل الحار والزنجبيل في القضاء على البق، وذلك لأن هذه الخلطة لها فاعلية كبيرة في قتل البق، ولكن يجب الحذر من هذه الخلطة إذا كان هناك أطفال صغار في المنزل ويمكن استخدام خلطة الفلفل الحار والزنجبيل من خلال الآتي:-

نقوم بطحن حبة من الفلفل الحار ونضع عليهم ملعقة من الزنجبيل.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة في زجاج رشاش ونضع عليها نصف كوب من الماء وترج الزجاجة جيدا.

ثم نقوم برش هذا الخلطة في جميع الأماكن المتواجد فيها حشرة البق وسوف نلاحظ اختفائها من المنزل بعد عدة أيام.