أقوي طارد للبق والحشرات من المنزل بدون مواد كيماوية هيهرب فورا من بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حشرة البق من أخطر الحشرات التي تسكن المنزل، فهي تتغذى على الدم وهذا يعمل على انتشار الأمراض والأوبئة التي قد تسبب الوفاة، كما تعمل لدغة حشرة البق على تحسس الجلد واحمراره والحكة الشديدة، كما يفسد البق الأعشاب والنباتات المزروعة في المنزل مما يعمل على تلف النبات، لهذا كثر البحث عن طريقة مكافحة حشرة البق وطردها من المنزل وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال تابعونا.

طريقة مكافحة حشرة البق بالطرق الطبيعية

هناك بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على إبادة حشرة البق والتخلص منها نهائيا، ولكن في البداية يجب الحفاظ على نظافة المنزل وعدم الإهمال فيه، ومن أهم الطرق الطبيعية التي تطرد حشرة البق من المنزل هي كالآتي.

سد الثقوب

عند رؤية حشرة البق في المنزل يجب فحص المكان التي تتواجد فيه فإذا وجد ثقوب في السيراميك أو في الجدران يجب سدها فورا حتى لا تنتشر هذه الحشرة سريعا ويصعب التخلص منها بعد ذلك.

وضع أوراق الريحان أو القرفة الطازجة في المنزل

تساعد أوراق الريحان أو القرفة الطازجة على طرد حشرة البق من المنزل، وذلك لأن هذه الحشرة لا تستطيع البقاء في الأماكن التي بها رائحة نفاذة وتهرب سريعا وتبحث عن مسكن آخر، كما تعمل أوراق الريحان أو القرفة على نشر رائحة عطرة وجميلة في المنزل وهذه الطريقة من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من حشرة البق.

القضاء على البق بصودا الخبز

من أفضل الطرق الطبيعية والغير مكلفة في القضاء على حشرة البق هي صودا الخبز حيث يمكن صنع رشاش بصودا الخبز التي تعمل على تجفيف بشرة حشرة البق مما يؤدي إلى وفاتهم في الحال، ويمكن صنع محلول من صودا الخبز من خلال الآتي:-

نقوم بوضع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في زجاج رشاش.

ثم نضع عليهم نصف كوب من الماء.

ثم نرج الزجاجة جيداً وبعدها نقوم برش هذا المحلول على الأماكن المتواجد فيها حشرة البق، ونقوم برش المراتب والستائر وجميع المفروشات.

يجب الاستمرار على هذه الوصفة صباحاً ومساءا لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ القضاء تماما على حشرة البق وعدم عودتها إلى المنزل مجدداً.

وصفة مغلي القرفة لطرد البق نحتاج إلى:

ملعقتين من القرفة. كوبان من الماء.

ملعقتين من خل التفاح. ماذا نفعل:

في البداية نقوم بغلي القرفة داخل مقدار الماء الذي أعددناه لمدة دقيقتين.

بعد ذلك برفع جانبا حتى يهدأ ونقوم باضافة مقدار خل التفاح له.

والآن نضع الخليط داخل بخاخ نظيف ونبدأ في الاستخدام.

من الضروري رش جميع غرف المنزل بهذا

الخليط مع مراعاة رش الستائر والسجاد والنوافذ وأسفل الأثاث.

نتابع هذه الطريقة يوميا ولمدة أسبوع كامل حتى يختفي البق نهائيًا.

أستخدام ورق النعناع للتخلص من البق

حشرة البق هي حشرة مؤذية لا يقدر أي شخص على تحمل وجودها بالمنزل، يمكنك استخدام ورق النعناع للتخلص من البق، لأن البق لا يحب أي رائحة نفاذة، وذلك بوضع ورق النعناع في ماء أو خل ووضع الخليط في بخاخ ليسهل استخدامه، وبعد ذلك تقومين برش الخليط في جميع أنحاء المنزل وفي جميع الأماكن التي شاهدتي بها حشرة البق أو تتوقعين وجودها.

القضاء على البق بزيت شجرة الشاي

يمكن القضاء على البق بزيت شجرة الشاي، وهو الحل الأمثل وليس مكلف على الإطلاق، ويمكن صنع رشاش من زيت شجرة الشاي من خلال الآتي:-

نقوم بوضع 10 قطرات من زيت شجرة الشاي في زجاج رشاش.

ثم نقوم بتخفيف زيت شجرة الشاي بثلاث ملاعق من الماء.

وبعدها نقوم برش هذا المحلول في جميع الأماكن التي نرى فيها حشرة البق.

حيث يعمل زيت شجرة الشاي على طرد البق من أي مكان في المنزل بسبب رائحته القوية، كما يعمل على

إخفاء الرائحة البشرية التي تجذب حشرة البق.

يجب الاستمرار في رش هذا المحلول صباحا ومساءا لمدة 10 أيام حتى القضاء عليهم.