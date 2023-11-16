أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا بالمنزل بأقل التكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل خبز التورتيلا سنوضحه لكِ في هذا المقال بأفضل وأسهل طريقة؛ فعيش التورتيلا من أنواع الخبز التي تستخدم في الوصفات الحلوة والحادقة، كما يمكنك عمل كميات منه والاحتفاظ بها في الفريزر حتى تقوي بإعداد وصفات مختلفة بسرعة، ويمكنك استخدامه لإعداد وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء.

طريقة عمل خبز التورتيلا

مكونات العيش بسيطة جدًا ومتوفرة في بيتك ولن تكلفك أي شيء، كما أن طريقة التحضير سهلة:

المكونات

ثلاثة أكوب من الدقيق المنخول جيدًا.

4 ملاعق كبار من الزبد أو السمن.

كيس بيكينج بودر.

ذرة ملح.

ماء دافئ.

طريقة تحضير عيش التورتيلا

انخلي الدقيق جيدًا ثم أضيفي له الملح والبيكينج بودر، واخلطي المكونات معًا.

بعد ذلك أضيفي السمن أو الزبدة على العجين وقومي بفرك العجين حتى تتكون حبيبات صغيرة مثل حبيبات الكسكسي.

ثم أضيفي الماء الدافئ بالتدريج نصف كوب بنصف كوب حتى تتكون لديكِ عجينة لينة سهلة الفرد.

قطعي العجينة إلى كرات صغيرة كحجم اليوسفي أو أي حجم تريدينه ثم غطي العجينة جيدًا واتركيها ساعة لترتاح.

بعد ذلك افرشي الرخامة بالدقيق وابدئي في الفرد.

ثم في صينية ساخنة سوي الخبز مع الضغط على أي فقاقيع تظهر لأنها بعدما تبرد تصبح جافة جدًا وبالطبع تريدين الخبز طريًا لاستخدامه في الوصفات المختلفة.

أحضري صينية أو طبق واسع وضعي كل رغيف تسوينه ثم غطي الصينية بفوطة رطبة بالماء.

أفكار لاستخدام عيش التورتيلا

يمكنك استخدام أي حشوة من الحشوات التالية لعمل سندوتشات بعيش التورتيلا:

حشوة اللحمة المفرومة بالعصاج العادي.

بطاطس محمرة، وجبنة رومي مبشورة، وزيتون أسود مع كاتشب ومايونيز، ثم لف المكونات في عيش التورتيلا وتسويته في الجريل أو صينية مع الضغط على السندوتش جيدًا حتى تسيح الجبن وتختلط المكونات.

حشوة الجبنة والزيتون، أو اللانشون.

حشوة حلوة بصوص الشوكولاتة؛ 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام، كوبان من الحليب، ورقة فانيليا، ملعقة صغيرة سمن أو زبد، سكر حسب الرغبة، ملعقة كبيرة من النشا، قلّبي المكونات على البارد ثم ارفعيها على نار متوسطة مع التحرك المستمر حتى تلف ثم اتركيها لتبرد واستخدميها كحشوة في عيش التورتيلا.