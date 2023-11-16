كنز في بيتك ماسك البطاطس للوجه هيخلي وشك فلتر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماسك البطاطس للوجه من الماسكات الطبيعية الممتازة والمجربة والتي لها نتائج مرضية حيث إن هذا الماسك ممتاز جدًا لكافة أنواع البشرة وله العديد من الفوائد الممتازة التي تعود على البشرة حيث يعمل ماسك البطاطس على تنقية الوجه والتخلص من البقع الداكنة و العمل على جعل الوجه مشرق ومورد دون أن تحتاجي إلى شراء مستحضرات التجميل الباهظة من أجل تفتيح البشرة، حيث إنه كنز طبيعي وبين يديك سوف يجعل بشرتك ناعمة وجميلة وصافية من أول استعمال.

ماسك البطاطس للوجه

سوف نوضح لكي المكونات اللازمة من أجل تحضير ذلك الماسك السحري الذي يجعل بشرتك مثل بشرة الأميرات صافية ونقية وموردة طبيعيًا بدون أي ميك أب.

حبة واحدة من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك البطاطس للبشرة

يمكنك عمل ماسك التفتيح الفوري بالبطاطس من خلال الخطوات الآتية:

احضري حبة البطاطس وقومي ببشرها من خلال الأجزاء الصغيرة جدًا في المبشرة.

بعد ذلك قومي بوضعها في مصفاه واضغطي عليها لاستخراج ماء البطاطس.

ثم خذي ماء البطاطس وأضيفي إليها المكونات المذكورة مع الخلط الجيد.

أصبح لديكي كريم تفتيح ممتاز للبشرة.

ضعي الكريم في علبة من الزجاج محكمة الغلق واحتفظي بها في الثلاجة.

طريقة استخدام ماسك البطاطس للبشرة

سوف نوضح لكي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على نتائج مرضية عند استخدام ماسك البطاطس والنشا.

أولاً نقوم بعمل تقشير خفيف جدًا للبشرة من خلال خلط ملعقتين من الجل الصبار مع ملعقة من القهوة.

يتم تدليك الوجه بذلك الخليط لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء جيدًا ثم القيام بوضع كريم البطاطس والنشا.

ننتظر حتى نصف ساعة وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

بعد ذلك نجفف الوجه ونضع كريم مرطب.

نكرر تلك الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع وسوف ننبهر بالنتائج بإذن الله تعالى.

وضحنا لحضراتكم ماسك البطاطس للوجه وطريقة تحضيره بكل سهولة في المنزل وكيفية استخدامه على الوجه من أجل الحصول على بشرة نقية ومشرقة وجميلة بدون الحاجة إلى شراء الكثير من مستحضرات التجميل.