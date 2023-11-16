أسرار الحلواني طريقة عمل الكنافة في البيت بالخطوات زي الحاهزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أسرار الحلواني طريقة عمل الكنافة، الكنافة من الحلويات المفضلة لدى الكثيرون، وتوجد في الاحتفالات لطعمها المميز وحب الأطفال تناولها، لذلك تهتم الأمهات بمعرفة طريقة تحضير الكنافة زي المحلات بطعم مميز بدل من شرائها، سون نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة في البيت بخطوات بسيطة زي المحلات.

أسرار الحلواني طريقة عمل الكنافة

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

سمن بلدي.

زيت.

زبيب.

فول سوداني.

جوز هند.

شربات.

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

لليمون.

فانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء قومي بوضع كمية الكنافة ووضع السمن البلدي عليها مع التقليب، ثم قومي بإحضار صينية دهنها بالزيت، اقسمي الكمية إلي نصفين قومي بوضع نصف الكمية في الصينية، ثم قومي بوضع الفول السوداني والزبيب وجوز الهند، ثم قومي بوضع باقي كمية الكنافة أضغطي جيداً عليها، ثم قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، اتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضع الشربات عليها.

طريقة عمل الشربات

قومي بوضع السكر والماء ثم أضيفي الليمون، قومي بتقليب المكونات ثم عليك وضعهم على النار اتركي الخليط حتى يغلي، ثم قومي بإضافة الفانيليا الاي تضيف رائحة وطعم مميز.

أسهل طريقة لعمل الكنافة في البيت

المكونات

كيلو من الكنافة.

سمن.

زيت.

فول سوداني.

جوز هند

زبيب.

حبة من المانجو.

شربات.

طريقة التحضير

قومي بوضع مقلاة على النار بها سمن وزيت، ضعي كمية الكنافة عليك التقليب الجيد للتحميل حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل، قومي بتحضير الشربات لتحليتها، قومي بإحضار قالب التزيين، ضعي طبقة من الكنافة ثم ضعي الفول السوداني وجوز الهند والزبيب والمانجو، أضغطي على المكونات للحصول على شكل مميز للكنافة، ثم قومي بوضع الشربات، يمكنك تقديمها بالشكل الذي تفضلين حتى تنال إعجاب أسرتك.