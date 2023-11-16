طريقة عمل كيك الشاي الاقتصادي السريع بطعم هش للفطار وبطريقة سهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل كيك الشاي اللذيذ الشهي السريع سنقدمه لك في هذا المقال، فكيكة الشاي من أسهل أنواع الكيك وبمقاديرها بسيطة وكذلك طريقة عملها لن تحتاج إلى خطوات وتركات، كما يمكنك إعدادها لتأكل مع الشاي أو الحليب كما يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة عليها من الوجه لتحويلها كيك بصوص الشوكولاتة اللذيذ.

طريقة عمل كيك الشاي

مكونات الكيك بسيطة وطعمها لذيذ، يمكنك تناولها كوجبة إفطار سريعة أو كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة:

مكونات كيكة الشاي

سنستخدم نفس الكوب لعيار الكميات:

2 كوب من الدقيق (بحجم كوب الشاي العادي).

كيس بيكينج بودر أو محسن كيك.

ذرة ملح.

كوب زيت.

كوب حليب (كيس حليب بودر وكوب ماء مغلي) وتركه ليبرد.

كوب ونصف سكر أبيض.

4 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة خل أبيض (ترفع الكيك وتجعلها هشة كما تخفي رائحة البيض تمامًا).

2 كيس فانيليا.

خطوات تحضير كيك الشاي

قومي بنخل الدقيق جيدًا ثم إضافة رشة الملح والبيكينج بودر واخلطي المكونات جيدًا واتركيها جانبًا.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب والسكر واضربي جيدًا، ثم أضيفي البيض واضربي، وبعد ذلك أضيفي الزيت والخل والفانيليا.

افرغي المكونات السائلة في طبق بلاستيكي ثم ابدئي في وضع الدقيق ملعقة بملعقة مع التقليب بالمضرب اليدوي بعد كل ملعقة حتى تختفي آثار الدقيق، هذه الطريقة أفضل من إضافة السائل على المكونات الجافة مما يتسبب في تكون تكتلات في العجينة.

يمكنك هنا أن تضيفي كيس من عصير البرتقال البودر، وإذا فضلتي إضافة كوب عصير برتقال طازج فلا تضيفي لبن سائل بل ضيفي حليب بودر (لعمل كيكة البرتقال).

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 حتى يسخن جيدًا ثم أحضري صينية متوسطة الحجم وبطنيها بالسمن والدقيق، واسكبي العجينة وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

لا تخرجي الكيك من الفرن قبل عمل اختبار الكيك ألا وهو غرس خلة أسنان أو شوكة في منتصف الصينية؛ فإذا خرجت نظيفة فهذا يعني أنها نضجت والعكس صحيح.

حتى لا تهبط الكيكة اغلقي النار وافتحيه فتحة بسيطة واتركي الكيك في الداخل، وبعد نص ساعة اخرجيها وقطعيها بالهناء والشفاء.