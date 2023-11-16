خلطة لبان الدكر الرهيبة لشد التجاعيد من البشرة والتخلص من الترهلات بشكل نهائي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلم كل فتاة هو الحصول على بشرة مليئة بالحيوية والنضارة ولكن مع تقدم العمر تظهر التجاعيد على الوجه وتصبح البشرة مترهلة، وبسبب ذلك يقوم البعض بحقن هذه الأماكن البوتوكس لأن البشرة لا تستطيع إنتاج الكولاجين الطبيعي بشكل كافي، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد.

خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد

لبان الدكر من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في الحصول على وجه مشدود يبدو أصغر في العمر ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

نصف ملعقة من لبان الدكر.

ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة نشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع لبان الدكر في الماء وينقع لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يصفي ونضيف عليه النشا.

نضع الخليط في قدر ويرفع على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام كريمي.

يترك حتى يبرد تماما ثم يوضع على الوجه والرقبة وأيضا اليدين مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يشطف بالماء تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.

زيت لبان الدكر للتجاعيد

يساعد زيت لبان الدكر على تحفيز نمو خلايا جديدة مليئة بالحيوية والنضارة وبالتالي يجعل البشرة مشدودة ومرنه ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

6 قطرات من زيت لبان الدكر.

ملعقة كبيرة زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الزيوت مع بعض في زجاجة صغيرة ونرج الخليط جيدا وفي المساء يشطف الوجه بالماء والغسول.

وندهن البشرة بهذا المزيج مع التدليك برفق ونتركها حتى الصباح ثم تغسل بالماء وتكرر لمدة أسبوع.

لحين الحصول على بشرة مشدودة تبدو أصغر في العمر.

فوائد لبان الدكر للبشرة

يحتوي لبان الدكر على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة البشرة ومنها ما يلي:

يقوم بتجديد خلايا البشرة وبالتالي يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يزيد من إنتاج الكولاجين الطبيعي وبالتالي تصبح البشرة مشدودة.

يحافظ على رطوبة ونعومة الجلد ولذلك ينصح باستخدام تونر لبان الدكر يوميا.

يعتبر مضاد قوي للعدوى ويطهر أيضا البشرة من البكتيريا والجراثيم.