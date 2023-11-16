بمواصفات جبارة.. اعرف أسعار بيجو 408 موديل 2023 الجديدة بمصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قدمت شركة بيجو الفرنسية سيارة بيجو 408 موديل 2023 الكروس أوفر كوبيه الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية، وتعتبر السيارة بيجو 408 موديل 2023، منافسا للسيارة رينو أركانا وسيتروين وسكودا أوكتافيا وفورد فوكس، كما تدخل العلامة التجارية بيجو في السوق المصري بمجموعة متنوعة من السيارات الجديدة، مقسمة إلى إصدارات الكروس أوفر والسيدان، وأشهر هذه السيارات بيجو 408 موديل 2023، والتي سنعرض لكم أسعارها ومواصفاتها في السطور القادمة.

الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2023

الطول الكلي: 4.687 مم.

العرض الكلي: 1.859 مم.

الارتفاع الكلي: 1.478 مم.

طول قاعدة العجلات: 2.787 مم.

سعة التخزين الخلفية: 536 لتر.

سعة خزان الوقود: 50 لتر.

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023

تتوفر السيارة بيجو 408 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 215 حصانا، ويصل العزم الأقصى للدوران إلى 300 نيوتن/متر، فيما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، ولم تكشف بيجو عن سرعتها، لكن سيتروين بنفس المحرك يُمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 10.4 ثانية.

وتتضمن السيارة بيجو 408 موديل 2023 على مجموعة من التجهيزات تشمل نظام صوتي من 6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، علاوة على لوحة عدادات رقمية، وزجاج خلفي داكن، مع اضاءة LED، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وتحتوي السيارة على واجهة خلفية رياضية، وواجهة جريئة مع تصميم نوافذ مختلف في الباب الخلفي، وتصميم خلفي مربع الشكل وألواح هيكل بخطوط أكثر حزما.

أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2023

يصل سعر الفئة الأولى لسيارة بيجو 408 موديل 2023 إلى مليون و 560 الف جنيه.

أما عن الفئة الثانية لسيارة بيجو 408 موديل 2023 فيبلغ سعرها نحو مليون و 780 الف جنيه.