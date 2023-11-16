سحر مفعول ملعقة القهوة والنشا لتبييض الوجه والتخلص من السواد والجلد الميت خلال دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم كل فتاة بجمال بشرتها من أجل الحصول على بشرة بيضاء وصافية خالية من التصبغات والبقع لأن الوجه يعكس جمال المرأة، ولكن البشرة تتعرض لعدة عوامل تؤثر على نضارة وجمال وجهها بالسلب ومنها كثرة الخروج في الشمس، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه.

ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه

إذا كنت ترغبين بالحصول على وجه أبيض ومشرق يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة عسل أبيض.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع القهوة في وعاء بلاستيك ونضيف عليها النشا مع الكركم ونقلب ثم يضاف ماء الورد بالتدريج.

ونقلب المكونات لحين الحصول على عجينة متماسكة ثم يضاف العسل وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول.

ثم يوزع هذا الخليط عليه مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد وندهن مرطب.

هذا الماسك يساعد على تبييض الوجه درجتين فوري وينصح بتكراره مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة .

القهوة وزيت جوز الهند للوجه

يساعد هذا الماسك في الحصول على بشرة متوهجة وصافية خالية من البقع والتصبغات ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط القهوة مع النشا وزيت جوز الهند لحين الحصول على قوام سهل الفرد ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ.

من أجل فتح المسام لاستقبال الماسك ثم يفرد المزيج على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء.

ثم نقوم بتدليك الوجه بأطراف الأصابع من أجل تنشيط الدورة الدموية ونمرر قطعة من الثلج على البشرة.

سوف تلاحظي أن وجهك أصبح أبيض ومشرق يكرر الماسك مرة واحدة أسبوعيا.

فوائد ماسك القهوة والنشا للبشرة

يحتوي هذا الماسك على العديد من الفوائد الصحية للبشرة والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية:

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة طبيعية وبالتالي تمنع ظهور التجاعيد وتجعل البشرة بيضاء وتزيل أيضا أي التهابات بها.

أما النشا يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة بشكل فوري.