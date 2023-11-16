أقوي من البوتوكس.. ماسك البطاطس للوجه أسرع تبيض وتفتيح البشرة 5 درجات فوريا وبشكل دائم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتِ تستعدِين لحدث خاص أو احتفال قريب، وترغبين في تألق بشرتكِ والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة في وجهكِ، فإليكِ طريقة تحضير كريم فعّال يجمع بين البطاطس والدقيق يعد هذا الكريم فعّالًا ومجربًا، حيث يحتوي على مكونات ذات فعالية مثبتة للبشرة في هذا المقال، سنقدم لكِ خطوات تحضير كريم البطاطس والدقيق لتحقيق بشرة متألقة ومتوهجة.

طريقة عمل كريم البطاطس والدقيق

معنا الآن، سنتعرف على مكونات تحضير الكريم باستخدام مواد بسيطة ومتاحة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها:

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مثلث جبنة كريمي.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة:

[مكونات عمل كريم البطاطس والحليب]

نقوم بتقشير البطاطس جيداً وغسلها بالماء.

نقوم ببشر البطاطس باستخدام مبشرة على الجهة الناعمة.

نضع بشر البطاطس في مصفاة صغيرة ونضغط عليها للحصول على الماء.

نضع ماء البطاطس في طبق عميق ونضيف عليه الدقيق مع التقليب.

نضيف النشا ونستمر في التقليب حتى يمتزج الخليط.

نضيف عصير الليمون والبيكنج بودر ونقلب جيداً.

نضيف الحليب المجفف ونستمر في التحريك.

نضيف مثلث الجبنة ونقوم بالضغط عليه بواسطة الشوكة ونقلب جيداً حتى يمتزج مع المكونات.

نستمر في التحريك حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

طريقة استعمال الكريم على البشرة

[سر من أسرار اليابانين. وصفة جبارة لتفتيح وشد البشرة وتفتيحها الوجه والجسم كله نتيجة روعه في ص ساعه]

إليكِ الآن طريقة تطبيق الكريم على البشرة بخطوات سهلة وبسيطة:

اغسلي البشرة جيدًا باستخدام الماء الدافئ والغسول المناسب لنوع بشرتكِ.

بعد ذلك، اشطفي البشرة بالماء الدافئ واتركيها تجف تمامًا.

ضعي الكريم على البشرة وامتدحيه بشكل متساوٍ على الوجه.

اتركي الكريم حتى يجف تمامًا على البشرة.

بعد ذلك، قومي بتدليك الكريم بحركات دائرية خفيفة.

غسلي الوجه بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

قومي بترطيب البشرة بشكل جيد باستخدام كريم مرطب يفضلك.

يكرر استخدام الكريم على البشرة مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج فعالة وسريعة.

الفوائد التي يمنحها الكريم للبشرة

إليكِ بعض الفوائد الرائعة التي تعود على البشرة من استخدام هذا الكريم:

يُعزز الكريم تفتيح البشرة ويساهم في توحيد لونها بشكل ملحوظ.

يُساعد الكريم في التخلص من تصبغات البشرة والبقع الداكنة.

يُمنحكِ الكريم بشرة صافية وناعمة تشبه بشرة الأطفال.

يُزيل الكريم الخلايا الميتة، مما يمنح بشرتكِ إطلالة رائعة.