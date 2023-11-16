دلكي بشرتك بالكركم وتخلصي من الاسمرار والجلد الميت والدهون في دقائق معدودة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبييض الوجه والرقبة بالكركم من الطرق الفعالة التي تساعد في تقديم قدر كبير من العناية بالبشرة بدون أي آثار جانبية مضرة، الكركم من المكونات الطبيعية المفيدة التي تمد البشرة بالكثير من العناصر المفيدة التي تحتاج إليها، يحارب الكركم علامات التقدم في العمر ويشد التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة بكل سهولة، كما أنه يعطي البشرة مرونة ويحافظ كثيرا على رطوبة ولمعان الجلد، يستخدم مباشرة على البشرة بدون اي اضافات سوى الماء، ولكن عن إضافة معه بعض المكونات الأخرى الطبيعية النتيجة تكون مضاعفة وسوف يتم الحصول على تبييض مثالي للوجه والرقبة، تابعونا نعرض لكم أكثر من طريقة يستخدم فيها الكركم لتبييض الوجه والرقبة بأمان ونتيجة فورية من أول استعمال.

تبييض الوجه والرقبة بالكركم

الطريقة الأولى التي يستخدم فيها الكركم وحده في تبييض الوجه والرقبة تعتمد على المكونات التالية، ويتبع فيها خطوات سهله جدا تتمثل في الآتي:

ملعقتين كبار من الكركم المطحون ناعم.

القليل من الماء.

يتم تقليب الكركم والماء حتى يتم الحصول على خليط كريمي سهل الفرد على البشرة.

قبل البدء يتم تنظيف البشرة جيدا ثم يوضع خليط الكركم عليها ويراعى التطبيق على الوجه والرقبة.

يترك على البشرة حتى يجف تماما.

قد يحتاج إلى ربع ساعة أو أكثر.

عندما يجف وتشد البشرة يتم استخدام القليل من الماء في فرك الكركم من على البشرة.

بعدها يتم غسل الوجه والرقبة جيدا للتخلص من آثار الكركم.

اذا كانت البشرة تعاني من لون الكركم الأصفر يمكن استخدام قطنة مبللة بالحليب السائل للتخلص منه والحصول على البياض المطلوب.

أسهل وصفة لتبيض الوجه والرقبة بالكركم

الوصفة الثانية لاستخدام الكركم تحتاج إلى توفير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة من الحليب السائل.

يتم خلط المكونات جيدا ويوضع على الخليط الناتج على بشرة نظيفة.

يترك على البشرة ربع ساعة حتى يجف.

يتم تنظيف البشرة جيدا بالماء الفاتر.

تكرر الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مضمونة وسريعة.

الطريقتين السابقتين يمكن التبديل فيما بينهم للحصول على نتيجة تبييض مثالية.