بدون ما يشرب نقطة زيت طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة وبطعم صحي ولذيذ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة قلي البطاطس بدون ما يشرب زيت سهلة ومضمونة وتوفر كثيرا في استهلاك الزيت الغير صحي، من المعروف أن استخدام الزيت يرفع الكلوسترول في الدم وهو الذي يعرض الصحة إلى خطر شديد مع مرور الوقت، وعند الإنتباه إلى ذلك يتم البحث عن الطريقة الصحية التي تحضر بها الأطعمة، البطاطس المقلية من الوجبات المفضلة لدى الجميع كبار وصغار، ولكن القيام بقليها في كمية وفيرة من الزيت يجعلها غير صحية تماما، الحل في الحصول على طريقة سهلة وصحية لقلي البطاطس بدون شرب الكثير من الزيت، تابعونا نوفر لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة الصحية التي يتم الاعتماد عليها للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة بطعم جميل وشهية بدون استخدام كمية كبيرة من الزيت.

طريقة قلي البطاطس بدون ما يشرب زيت

تنفيذ الطريقة يحتاج إلى توفير بعض المكونات واتباع الخطوات، في البداية نعرض لكم بالتفصيل المكونات الأساسية التي يجب توفيرها لقلي البطاطس بسهولة:

كمية من البطاطس ويفضل أن تكون المخصصة القلي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

رشة من البابريكا.

رشة من الزعتر المجفف.

خطوات قلي البطاطس بدون كمية كبيرة من الزيت

لتنفيذ الطريقة عليك اتباع الخطوات التالية:

يتم تقشير كمية البطاطس وتقطيعها اصابع بحجم سميك.

يتم غسل كمية البطاطس جيدا وبعدها توضع في مصفاه وتترك حتى تجف قليلا.

يتم إحضار صينية فرن وعليها ورقة كبيرة من الزبدة حتى لا تلتصق البطاطس.

يتم رص كمية البطاطس على ورق الزبدة.

يتم رش الملح البابريكا ويمكن استخدام أي نوع من البهارات الأخرى المفضلة مثل الكمون.

يتم تقليب البطاطس بالبهارات والملح بحيث تتعلق بالكامل.

يتم رش ملعقة الزيت على البطاطس بالكامل.

الآن البطاطس أصبحت جاهزة للتسوية.

يتم إدخال الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة ثم تترك وبين الحين والآخر يتم التقليب حتى تنضج جميعها.

تخرج البطاطس من الفرن وتكون جاهزة للتقديم وهي ساخنة.

سوف يتم الحصول على بطاطس مقرمشة بطعم لذيذ، يتم تقديمها إلى جانب الاطباق الرئيسية الأخرى أو تقدم إلى جانب صوص كاتشب ومايونيز.