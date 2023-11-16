البطاطس والنشا للتفتيح الرهيب من اول مرة بشرتك هتبقى زي الزجاج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس والنشا للتفتيح من الماسكات التي نالت إعجاب كل من قاموا بتجربتها حيث إنها من الماسكات الطبيعية الآمنة التي تعمل على تجديد خلايا البشرة بكل سهولة والعمل على محو تصبغات الجلد مهما كانت شدتها والحصول على بشرة ناعمة خالية من القشور والجفاف وأيضًا الحصول على تفتيح رهيب وممتاز من أول استعمال بالإضافة إلا أن ماسك النشا والبطاطس من أفضل الماسكات التي تحارب تجاعيد الوجه بكل سهولة وتتغلغل داخل أنسجة الجلد للحصول على نسبة ممتازة من الماسك تعمل على شد الترهلات والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه.

ماسك البطاطس والنشا للتفتيح

كما ذكرنا أن هذا الماسك ممتاز بمقارنة أغلى مستحضرات التجميل من كريمات أو غيرها من المنتجات التي تستخدم لتفتيح البشرة فهذا الماسك ممتاز جدًا للبشرة وسوف نحتاج إلى المكونات الآتية:

حبة واحدة بطاطس مبشورة.

ملقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من النشا.

حليب بودرة مقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل ماسك النشا والبطاطس

احضري مصفاة وضعي بها البطاطس المبشورة وضعي تحت المصفاة وعاء عميق.

ثم اضغطي على البطاطس المبشورة لاستخراج الماء منها.

بعد التأكد من أن البطاطس قد أخرجت كل ماؤها قومي بإضافة النشا والدقيق وقلبي جيدًا.

ثم ضيفي بقية مكونات ماسك التفتيح والتقليب حتى تمتزج المكونات جيدًا.

بعد ذلك ضعي المكونات في علبة نظيفة واحكمي غلقها واحتفظي بها في الثلاجة.

يمكنك الاحتفاظ بالماسك لمدة أسبوع كامل داخل الثلاجة.

طريقة استخدام ماسك البطاطس للوجه

قومي بغسل وجهك جيدًا باستخدام الغسول الخاص بك والماء الدفئ لفتح مسام الوجه.

ثم قومي بتجفيف الوجه ولكن على الخفيف.

ثم افردي ماسك النشا والبطاطس على الوجه والرقبة.

انتظري حتى يمر نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك مرري قطعة من الثلج على الوجه للتأكد من غلق المسام جيدًا.

جففي وجهك وقومي بوضع القليل من زيت جوز الهند.

يفضل استخدام هذا الماسك ليلاً قبل النوم.

يتم استخدام ماسك التفتيح السريع ثلاث مرات بالأسبوع.

قدمنا لكي طريقة عمل ماسك التبييض السريع وهو ماسك البطاطس والنشا للتفتيح الرهيب من أول مرة سوف يحول بشرتك إلى بشرة نقية وجميلة خالية من الجفاف والقشور وخالية من التجاعيد.