دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تختلف وصفات الكيك بشكل كبير ولكن اليوم سأقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لكيك لذيذة سوف تميزك بطعمها الرائع تعتمد هذه الوصفة على مكونات بسيطة و خطوات سريعة و سهلة لتحقيق نتيجة لا هائلة.

[طريقة كيكة سهلة بمكونات رخيصة الثمن..اكتشفي سر الكيك الهش المنفوخ واصنعيها كالمحترفين]

مكونات عمل الكيكة

كوب دقيق.

1 ونصف كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

4 بيضات.

1 كوب زبدة ذائبة.

1 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الكيك اللذيذ

في طبق كبير اخلطي الدقيق السكر البيكنج باودر و البيكنج صودا.

في طبق آخر اخفقي البيض جيداً ثم أضيفي الزبدة و استمري في الخفق.

أضيفي خليط البيض والزبدة إلى العجانة الجافة تدريجياً، مع التحريك المستمر.

أضيفي الحليب و الفانيليا، واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة في قالب كيك مدهون، وأدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي الكيكة في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تمام النضج.

استخدمي عود خشبي للتحقق من تمام طهي الكيكة.

بهذه الطريقة الفريدة ستتمكنين من صنع كيكة لذيذة تتميز بإبداعك الشخصي استمتعي بتقديمها في مناسباتك وشاركي الفرحة مع الآخرين.

بعض الامهات تفضل إضافة العديد من المكونات الي عجينة الكيك منهم من يفضل أن يضيف الكاكاو الخام ليحصل على جزء من العجين بالشيكولاتة و يقوم بعمل كيك التايجر الجميل ومنهم من يقوم باضافة مسحوق قشر البرتقال الذي يتم تجفيفه ثم طحنه ويضاف إلى خليط الكيك ليعطي طعم رائع وجميل بنكهة البرتقال وفي بعض الامهات تضيف إلى الكيك جوز الهند بداخل العجين حتى يكون الطعم ممتلئ بنكهة جوز الهند وهذا يفضله البعض و البعض الاخر لا يفضله لذلك يجب عليكي ان تختاري الكيكة التي يحبها اولادك ثم تفعليها بكل سهولة.