طريقة صحية لعمل القرنبيط المقلي بتتبيلة وخلطة كرسبي وبطعم لذيذ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش، يعد القرنبيط من أنواع الخضروات التي تكثر بشدة في الشتاء، كما أنها تحتوي على فوائد صحية كبيرة، فهو يعد وجبة صحية جدا للأطفال وللذين يتبعون حمية غذائية لأنقاص الوزن، كما أنه يمكن عملها في وصفات عديدة بعد سلقها ويمكن تتبيلها لعملها مقليه او مشوية في الفرن، وهذا يجعلها صحية اكثر من القلي، كما من الممكن صنع بيتزا صحية من القرنبيط، عن طريق سلقه وطحنه ناعما ووضعها في الصينية كالبيتزا وعليها الزيتون والفلفل وحلقات البصل والصلصة والجبن الموزريلا، فهي وجبه غنيه وصحية والأهم قليلة السعرات، ولكن هنا سوف نقوم بعمل القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة وتتبيلة مختلفة لإعطاء طعم لذيذ للقرنبيط إليك الطريقة.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

مكونات تتبيلة القرنبيط المقلي:

حبة من القرنبيط.

كوب دقيق.

أربعة بيض.

كوب حليب سائل.

1/2 كوب شبت مفروم.

1/2 كوب من الكزبرة المفرومة.

2 فص من الثوم.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الشطة.

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش:

قومي بتقطيع القرنبيط إلى قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بغلي الماء مع إضافة القليل من الملح والكمون الي ماء السلق، ضيفي الفرنبيط المقطع الي الماء واتركيه حتى ينضج.

ثم قومي بخفق البيض مع الحليب والملح والفلفل الاسود، ثم ضيفي الدقيق والنشا والثوم والكزبرة والشبت والملح مع المزج جيدا، حتى يصبح خليط سائل ثقيل ومن ثم قومي بغمس القرنبيط في الخليط.

ومن ثم قومي بتسخين الزيت مع إضافة القرنبيط المتبل إلى الزيت الساخن، وتركه حتى يأخذ اللون الذهبي المقرمش، مع التقليب بين حين وآخر، أخرجيه من الزيت وصفيه وقدميه ساخناً وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطحينة

مكونات الوصفة:

نصف كوب من الطحينة.

كيلو من القرنبيط المقطع.

كوب من الزيت.

ربع كوب ماء.

ربع كوب عصير ليمون.

2 فص ثوم.

بقدونس اخضر مفروم للتزيين.

طريقة تحضير الوصفة:

بعد سلق القرنبيط قومي بقلي في زيت ساخن، بعد أكتسابه اللون الذهبي أخرجيه من الزيت وصفيه وضعيه في طبق التقديم.

ثم في وعاء ثاني أمزجي كلا من الطحينة مع الماء والثوم والملح والليمون، مع الخلط جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

ثم قومي بإضافة صوص الطحينة الي القرنبيط المقلي،ثم ترش على الوجه القليل من البقدونس الاخضر وبالهنا والشفا.