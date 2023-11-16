طريقة عمل المناقيش اللبنانية بالجبنة اللذيذة وقدميها على الإفطار

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المناقيش اللبنانية بالجبنة من المعجنات التي يحب تناولها الكثير على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، وتعتبر من المعجنات المشهورة التي من السهل تحضيرها حيث أنه يمكن عملها بالجبنة أو الزعتر، وتبحث دائماً الكثير من الأمهات على طريقة سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا بوابة الصبح طريقة عمل المناقيش اللبنانية بالجبنة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل المناقيش اللبنانية بالجبنة

تحتوي المناقيش اللبنانية بالجبنة على بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-

3 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

كوب من الجبنة الفيتا المفتت.

أربع ملاعق صغيرة من البقدونس المفروم.

كوب من الجبنة الموتزريلا.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لطريقة عمل المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والملح ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس.

ثم نضيف إليه زيت الزيتون والماء ونعجن المكونات جيداً حتي الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نرش القليل من الدقيق على سطح وثم نعجن العجينة ثم نضعها في إناء ونغطيها بكيس نايلون.

نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف على تختمر ويتضاعف حجمها ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها.

ثم نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم ثم نفرد بشكل طولي مثل القارب ثم نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة.

نرص العجين عليها ونحضر طبق ونخلط به الجبنة الفيتا وجبن الموتزريلا والبقدونس ونقلب جيداً.

ثم نفرد الحشوة على العجين بكمية متساوية ندخل الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة متوسطة ونتركها لتنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب السلطات والمقبلات.