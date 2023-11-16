وداعاً للمصيدة.. تعرف على طريقة للقضاء على الفئران نهائيا بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -يعتبر تواجد الفئران في المنزل أمرًا مزعجًا وضارًا لأفراد الأسرة، نظرًا لأنها تأتي من البيئة الخارجية محملة بكميات كبيرة من الميكروبات والجراثيم تسبب هذه الكائنات المزعجة العديد من الأمراض مثل حكة الجلد، وضيق التنفس، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالتسمم والنزلات المعوية لذا، يجب التصدي لهذه المشكلة على الفور عند دخولها للمنزل ولكن قبل ذلك، ينبغي معرفة الأسباب التي تجلب الفئران إلى المنزل، حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لتجنبها الأسباب تتضمن

كيفية طرد الفئران نهائيا من المنزل

تعتبر وجود فتحات أو ثقوب حتى لو كانت صغيرة في جدران المنزل أو في أبوابها من بين الأسباب الرئيسية التي تسهم في دخول الفئران بسهولة إلى المنزل كما يمثل وجود كميات كبيرة من النفايات والأوساخ حول المنزل سببًا آخر لجذب الفئران وتجمعها بالقرب من المنزل، مما يزيد من احتمال دخولها في أي وقت لذا، يتعين الحرص على تنظيف المنطقة المحيطة بالمنزل بانتظام والتخلص من القمامة تسبب مشاكل في شبكة الصرف الصحي في تواجد الفئران في المنزل، حيث تؤدي هذه المشاكل إلى تسرب المياه وتخلق بيئة رطبة في المنزل، وهي بيئة ملائمة لحياة الفئران لذا، يُفضل حل مشاكل الصرف الصحي بفعالية لمنع تواجد هذه الكائنات غير المرغوب فيها في المساحات الداخلية للمنزل.

طرق بسيطة لطرد الفئران من المنزل

أحد أسهل الطرق للتخلص من الفئران، سواءً بطردها أو قتلها، هو جلب قطة إلى المنزل وتربيتها لفترة تخشى الفئران بشدة من القطط وتتجنب المنزل خوفًا من التعرض للمهاجمة.

يعتبر ورق الغار خيارًا فعّالًا لقتل الفئران في المنزل، حيث يُعتبر سامًا بالنسبة لها عند وضعه في أماكن تواجد الفئران، يتجذبون إليه بسبب رائحته القوية، وبمجرد تناوله يموتون على الفور.

زيت النعناع يُعد من المواد الفعّالة جداً في طرد الفئران، حيث يؤثر على جهاز التنفس الخاص بها ويتسبب في اختناقها يُمكن غمس بعض كرات القطن في زيت النعناع، ثم عصرها للتخلص من الزيت الزائد، ومن ثم توزيعها في أرجاء المنزل، ويُفضل تغييرها كل يومين حتى التخلص النهائي من الفئران.

يُمكن رش الفلفل الأسود يوميًا في جميع أنحاء المنزل لإبعاد الفئران نهائيًا، حيث يُعتبر الفلفل الأسود من المواد المخنقة للفئران بفضل رائحته القوية يُمكن أيضًا استخدام بودرة الأطفال بدلاً من الفلفل الأسود لنفس تأثير الطرد الفعّال.