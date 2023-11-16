دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الكيك بخطوات بسيطة وطعم مميز، الكيك من الحلوي المنتشرة التي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة، يفضلون تناولها مع كوب الشاي، تهتم الأمهات بتحضير الكيك بنكهات مختلفة لكي تنال إعجاب أسرتها، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الكيك في البيت بخطوات بسيطة..

أسرار الحلواني طريقة عمل الكيك

المكونات

2 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة من الفانيليا.

بيضتين

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي قومي بوضع البيض والفانيليا والسكر، عليك خلط المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم قومي بإضافة الزيت والخل الذي يجعل الكيك هش وطري، قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح في وعاء، ثم قومي بوضع خليط السكر عليه، قومي بخفق المكونات جيداً في اتجاه واحد، ثم قومي بإحضار صينية ودهنها بالدقيق، ثم قومي بسكب الخليط وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 اتركي حتى ينضج بشكل تام.

أسهل طريقة لعمل الكيك في المنزل بالخطوات

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

2 بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من بشر البرتقال.

سكر.

كوب من عصير البرتقال.

رشة ملح.

طريقة التحضير

يجب تشغيل الفرن من قبل تجهيز الكيك، عليك خفق الزبدة مع البيض بالمضرب الكهربائي ثم أضيفي الفانيليا و السكر وبشر البرتقال، استمري في خفق المكونات حتى تحصلين على خليط كريمي ناعم، في وعاء ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح، ضعي خليط البيض عليه مع التقليب، ثم قومي بإضافة عصير البرتقال مع خلط المكونات، ثم قومي بإحضار صينية مدهونة وبها ورق الزبدة، ضعي الخليط وقومي بإدخالة الفرن اتركي لمدة 20 دقيقة وستحصلين على كيك جميل وهش.