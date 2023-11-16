طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند بمكونات اقتصادية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى كرات جوز الهند هي من الحلويات الشهيرة في المطبخ المصري وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، فهى تتكون من كرات صغيرة مصنوعة من الجوز الهند المبشور والسكر، وتعتبر من الحلويات السهلة التحضير والمناسبة لجميع المناسبات والأعياد، وتتميز هذه الحلوى بأنها خفيفة وغنية بالبروتينات والألياف، مما يجعلها خيار صحي للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي، وتقدم هذه الحلوى مع الشاي أو القهوة، إليكم جميع مكونات وخطوات تحضيرها.

مكونات عمل حلوى كرات جوز الهند

2 كوب من البسكويت السادة المطحون.

كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات التزيين

جوز هند مبشور.

شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

تتبع الخطوات الآتية لتحضير حلوى كرات جوز الهند بكل سهولة من خلال الطريقة الآتية.

أولاً نقوم بخلط البسكويت المطحون وجوز الهند المبشور والزبدة الذائبة والسكر والفانيليا، في وعاء مناسب الحجم.

ثم نعجن المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزج معاً وتكون عجينة.

نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة.

ثم بعد ذلك نغلف الكرات بجوز الهند المبشور أو الشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة، ثم نقدمها باردة وبالهناء والشفاء.

مكونات صوص الشوكولاته البيضاء

يمكنك تحضير صوص الشوكولاتة البيضاء لغمس كرات جوز الهند بها للحصول على مذاق شهي ولذيذ للغاية، وذلك من خلال توافر المكونات الآتية كما يلي:-

كوب شوكولاته بيضاء، مقطعة إلى قطع صغيرة

نصف كوب كريمة سائلة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

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أولاً نحضر وعاء ونضع الشوكولاتة البيضاء والكريمة السائلة والفانيليا، ونضعها على النار.

نستمر في التقليب باستمرار، حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.

يجب أن نترك صوص الشوكولاتة على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى، ثم نرفع الصوص عن النار، ونتركه يبرد قليلاً.