وصفة لسد الشهية وتصغير المعدة في اقل من 30 يوم والنتيجة جسم مثالي بدون مجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سنتعرف على أفضل وصفة لسد الشهية وتصغير المعدة، بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك، بدون أدوية، من أجل تحسين صحتنا والحفاظ على جسم قوي ومتوازن، حيث تعتمد هذه الوصفات على مكونات طبيعية تعد خيارات آمنة وفعالة لمن يفضلون الابتعاد عن الأدوية الكيميائية.

أفضل وصفة لسد الشهية وتصغير المعدة

مشروب بذور الشمر والشاي الأسود

ملعقتان صغيرتان من بذور الشمر.

1 ملعقة صغيرة شاي أسود.

1 عود قرفة.

ربع كوب عصير ليمون.

الماء الساخن (حسب الحاجة).

الخطوات:

في البداية نضع بذور الشمر في كوب.

ثم نضيف الشاي الأسود والقرفة.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون.

ثم نضيف الماء الساخن ونقلب الخليط جيدًا.

نترك الخليط لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حتى يسخن قبل الشرب.

طريقة الاستخدام

يتم شرب هذا المشروب على معدة فارغة قبل الإفطار كل صباح لتقليل الشهية.

مشروب لسد الشهية بالخيار

المكونات

لتر واحد من الماء الساخن.

حبة خيار مقطعة إلى أربع قطع.

1 عود قرفة.

خمس أوراق نعناع خضراء.

شرائح ليمون رقيقة.

الخطوات

في البداية نضع الماء في وعاء.

ثم نقوم بإضافة الخيار والقرفة والنعناع وشرائح الليمون.

ننقع المكونات في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل.

نشرب كوب من هذا المزيج قبل الوجبات بثلاثين دقيقة.

وصفة عصير البرتقال والليمون لسد الشهية وتصغير المعدة

المكونات

عصير الليمون.

عصير البرتقال.

1 عود قرفة.

ملعقة عسل.

لتر واحد من الماء المغلي.

الخطوات:

اولا نضع عصير الليمون وعصير البرتقال في وعاء مع الماء المغلي.

ثم نضيف القرفة.

ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نضيف العسل ونشرب ثلاثة أو أربعة أكواب في اليوم لمدة لا تقل عن شهر.

بتناول هذه الوصفات واتباع العادات الصحية، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في تقليل الشهية وتحسين صحة المعدة، يفضل استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي جديد لعدم حدوث أي مشكلات صحية.