مش هتستغنوا عنه طول الشتاء.. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات في كل بيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت العشر دقائق هو وصفة سهلة وسريعة لعمل بسكويت مقرمش ولذيذ بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، يمكن تحضير هذا البسكويت في أي وقت ولن يأخذ منك الكثير من الوقت أو المال، وفي النهاية يعطي نتيجة أكثر من رائعة، فيمكن تقديم البسكويت للأطفالك كنوع من الاسناك في المدرسة، أو تقديمه في وجبات الإفطار أو تناوبه مع كوب من المشروبات الساخنة، تابع معنا هذا المقال عبر موقع بوابة الصبح لنتعرف على الطريقة سوياً.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

المكونات:

كوب ونصف دقيق .

بيضة واحدة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة حليب.

ملعقة صغيرة كاكاو.

خطوات عمل البسكويت

نحضر طبق مناسب للعجن، نضع البيضة والزيت والفانيليا والسكر ونخفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين على الأقل.

ننخل الدقيق والبيكنج باودر ونضيفهم إلى الخليط السابق بالتدريج ونعجنهم باليدين حتى نحصل على عجينة متجانسة ولينة وسهلة التشكيل.

نقسم العجينة إلى قسمين متساويين، ونضيف إلى أحدهما الحليب والكاكاو ونعجنهما معا حتى يأخذ كل العجين من الكاكاو.

نسخن الصاج أو الطاسة على نار متوسطة وندهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة.

نأخذ قطعة صغيرة من العجينة البيضاء ونشكلها على كرة، وقطعة أخرى من عجينة الكاكاو ويتم دمجهم سوياً حتى يأخذ البسكويت من النكهتين السادة والكاكاو.

أو يمكن تشكيل كل نوع من البسكويت على حدى، السادة أو بسكويت بالكاكاو.

بعد الانتهاء من تشكيل البسكويت يتم وضعه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة أو حتى ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي الجميل.

يترك ليبرد تماماً، ثم يتم نقلة في طبق التقديم، أو الاحتفاظ به في عبوة محكمة الإغلاق حتى لا يطرى ويحتفظ بقوامه وقرمشته.