دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صبغات الشعر الجاهزة بدرجات الألوان المختلفة متوفرة في الأسواق بماركات متنوعة، ولكن المشكلة الأساسية في تلك الصبغات هي أضرارها القريبة على الشعر، حيث تتسبب في جفاف الشعر ومع الوقت يصاب بالتساقط الملحوظ وهو الأمر الذي يجعل الجميع يهرب منها ويبحث عن البديل الآمن الذي يتم من خلاله صبغ الشعر وتغيير لونه بسهولة، نرشح لكم في هذا المقال طريقة طبيعية ممتازة لصبغ الشعر، إنه الكركدية ذلك المكونات الطبيعي الذي يتميز بلونه الأحمر الجميل، يضاف على بعض المكونات الأخرى ويتم تحضير أقوى صبغة آمنة للشعر، للحصول على طريقة صبغ الشعر بالكركدية تابعونا في سطور المقال التالية نوفر لكم الطريقة والمكونات وكيفية التنفيذ.

[شعرك هيبقى أحمر ناري هاتي معلقة كركدية وحضري أقوى صبغة منزلية بأقل تكلفة]

طريقة صبغ الشعر بالكركدية

لتحضير صبغة الشعر بالكركدية عليك توفير بعض المكونات الأساسية، معظم المكونات التي سوف نعرضها يمكن الحصول عليها بأقل تكلفة ممكن من العطار، المكونات المطلوبة تتمثل في الآتي:

ربع كيلو من الحنة البلدي أو الأسواني.

ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق الكركدية.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

بالتفصيل نعرض خطوات تحضير وصفة صبغ الشعر بالكركدية

لتحضير الصبغة عليك فقط اتباع الخطوات التالية وانظري إلى النتيجة المثالية:

في وعاء على النار يتم وضع الماء وأوراق الكركدية وتترك حتى تغلي ثم يصفى جيدا من الماء ويتم الحصول على الماء فقط ولكن تترك لحين تصبح دافئة.

يتم إحضار وعاء عميق مناسب لتحضير كمية الصبغة المطلوبة التي تكفي الشعر بالكامل.

نضع كوب كبير من الحنة المتوفرة بحيث يكفي الشعر ويتناسب مع طوله وكثافته.

يتم وضع الزبادي والخل الأبيض على الحنة.

ثم نستخدم ماء الكركدية في العجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

يفضل ترك الصبغة ساعتين على الأقل حتى تختمر وتكون جاهزة للاستخدام.

بعد مرور الوقت يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام ويتم وضع الصبغة بحيث تغطيه بالكامل.

يتم تغطية الشعر ويترك بالصبغة لمدة ساعتين على الأقل ثم يغسل بالماء الفاتر بالطريقة العادية وبعدها يصفف وسوف تلاحظين تغير لون الشعر إلى اللون الأحمر الناري المميز.