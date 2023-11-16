هتفردي شعرك في البيت مهما كان نوعه باستخدام وصفة النشا الطبيعية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر النشا من المكونات الطبيعية والأساسية التي تدخل في الكثير من الوصفات المنزلية ومن أشهرها وصفة النشا لفرد الشعر حيث تساعد على فرد الشعر بشكل كبير، كما أن النساء تحب التغيير كل فترة في شعرهن للحصول على مظهر جديد ودائمًا ما يبحثون عن وصفات منزلية بسيطة دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل ودفع الكثير من المال أو شراء منتجات الشعر الباهظة وسنقدم لكم أبسط الوصفات المنزلية للنشا.

النشا لفرد الشعر

يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة من خلال المكونات التالية:

نصف كوب من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

طريقة استخدام النشا لفرد الشعر

أولا نضع النشا في وعاء ونضيف الماء بالتدريج حتى يتكون خليط قوامه ثقيل مثل الجل.

يتم غسل الشعر أولًا حيث يتم وضع الماسك على شعر رطب.

البدء في تقسيم الشعر إلى أجزاء ووضع الماسك عليه ولف كل جزء بورق من النايلون حتى الانتهاء من الشعر كله.

ترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر.

غسل الشعر بالماء والشامبو وتجفيفه جيدًا ثم وضع مرطب للشعر.

لف الشعر في شكل دوامات لكي يساعد على فرد الشعر بشكل أسرع.

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع والانتظام عليها حتى تحصلين على النتيجة المرغوب بها.

ماسك النشا والموز والزيوت الطبيعية

هذا الماسك مفيد للشعر الجاف كما أنه يعمل على فرد تموجات الشعر ويلزم لاستخدامها تحضير المكونات الآتية:

3 ملعقة صغيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة ونصف صغيرة من العسل الأبيض.

ثمرة موز مهروسة في الخلاط.

طريقة الاستخدام

في وعاء نضيف النشا مع زيت الزيتون وزيت السمسم والتقليب حتى تبدأ النشا في الذوبان.

نضيف الموز والعسل ونقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى يصبح القوام كريمي ويمكن استخدام الخلاط لمن أي تكتلات فيه.

غسل الشعر لكي يكون رطبًا ويسهل وضع الماسك عليه.

تقسيم الشعر إلى خصلات ومن ثم وضع الماسك عليه ويلف الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين.

غسل الشعر بالماء والشامبو ومن الأفضل استخدام شامبو طبي لا يحتوي على مادة السلفات أو البارابين.

بعد تجفيف الشعر تظهر نتيجة فرد الشعر ويمكن الاستمرار على الوصفة لمدة حتى تحصلين على النتائج المرغوبة لشعرك.