[فلتر طبيعي.. الخلطة السحرية لتفتيح البشرة وتوريد الخدود مش هتحتاجي مكياج تاني]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكنك عمل كريم من الكركدية والحليب للحصول على بشرة فاتحة وناصعة البياض وخدود حمراء طوال الوقت، حيث أنك من الآن لن تحتاجي إلى استخدام مكياج أو حيل مختلفة لكي تظهري جمال الوجه وتحصلي على تفتيح بشرة بشكل امن بدون مواد كيميائية وبدون تكلفة شراء كريمات تجميل غالية الثمن، فإن هذه الوصفة أثبتت فاعلية كبيرة في قدرتها على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى الكركدية يعد مورد طبيعي للخدود وسوف نتعرف على كيفية عملها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

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مكونات كريم الكركدية والحليب

يمكن تحضير كريم الكركدية والحليب بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة في المنزل وهي كالتالي:

أوراق كركديه جافة.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من النشا.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الورد.

طريقة تحضير الوصفة بسهولة

كريم الكركدية والحليب من أفضل كريمات الطبيعية التي تستخدم للوجه للحصول على بياض ناصع واحمرار بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

أحضري وعاء نظيف وضعي بها أوراق الكركديه الجافة ثم ضعي الحليب واتركيهم لمدة ليلة كاملة.

قومي بتصفية الخليط من جميع الشوائب ثم ضعي كمية من النشا وقلبيها جيدا.

ارفعي الخليط على نار هادئة وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد.

ثم ضيفي العسل واستمري في التقليب حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

ضعي جل الصبار وعصير الليمون واخلطي المكونات.

قومي بإضافة زيت الورد وقلبي حتى تحصلي على قوام متجانس احفظيه في علبة محكمة الغلق وضعيها في الثلاجة واستخدميها وقت الحاجة.

[كريم الكركدية والحليب]

كريم الكركدية والحليب

طريقة الاستخدام

نظفي الوجه جيدا وضعي الخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ورطبيه بكريم مرطب.

وكرري هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع.