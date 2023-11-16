وشك هينور.. أقوى ماسك الخميرة للتفتيح الفوري ولخدود ممتلئة وشفاه وردية مثل القمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن اختيار ماسك الوجه الصحيح والمناسب يعتمد بشكل كبير على نوعية المكونات وتأثيرها على البشرة، ونحن دائمًا نسعى إلى تقديم أفضل التوصيات الجديدة والوصفات الأكثر أمانًا على الجلد التي تتمثل في الماسكات الطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل، والتي تعتبر بديلاً آمنًا ومفيدًا للبشرة، فهل تعلمين أن بعض الحلول البسيطة قد تكون الأنسب لتحقيق نضارة البشرة وتفتيحها؟ إذن إليكي أقوى ماسك تفتيح فوري للوجه والرقبة والبشرة بشكل كامل.

ماسك الخميرة للوجه للتفتيح

جربي هذا الطريقة لتحضير ماسك الخميرة والترمس لبشرة نضرة وصحية:

احضري ملعقة كبيرة من الخميرة بيرة، ومعها ملعقة واحدة كبيرة من الترمس المطحون.

ثم أضيفي عليهم 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

في بولة أو طبق صغير، امزجي الخميرة الجافة مع الترمس المطحون.

أضيفي ماء الورد ببطء إلى الخليط.

ثم حركي جيدًا حتى يتجانس ويصبح لديك معجون يمكن توزيعه بسهولة على البشرة.

استخدمي أصابعك لوضع المعجون بشكل متساوٍ على بشرتك، تجنبي منطقة العينين والشفاه.

بعد دهان وجهك ورقبتك، اتركي الماسك على بشرتك لمدة بسيطة لا تزيد عن 20 دقيقة.

استمتعي بالاسترخاء أثناء ذلك الوقت.

بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف ودلكي بلطف لإزالة المعجون.

جففي بشرتك بلطف واستمتعي بالإشراقة الطبيعية لبشرتك الناعمة والمتجددة.

كرري هذه الوصفة على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا، وتجنبي تعرضك للشمس كثيرًا، حتى تفي بالغرض المطلوب.

فوائد الخميرة للبشرة

تحتوي الخميرة على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين ب والبيوتين والزنك التي تُعزز صحة البشرة وتُحسن من مظهرها وتجعلها تبدو أكثر نضارة، كما أنها تتضمن خصائص متعددة دون غيرها مُطهرة للجلد وتُعتبر فعالة في التخلص من الشوائب والزيوت الزائدة على البشرة، لذلك يُكثر استخدامتها في وصفات التجميل والماسكات.