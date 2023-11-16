[للمتزوجون فقط.. استخدمي الفازلين على هذه المنطقة وانوثتك هتزيد خمس اضعاف]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت تعاني من الشعر الزائد في الوجه وتواجه العديد من المشكلات في إزالتها بالطرق التقليدية التي تسبب التهابات البشرة وتسبب اضرار اخرى مثل ظهور الحبوب وظهور بقع داكنة، فإن الحل المثالي في وصفه اليوم وهي الفازلين والملح التي اثبتت فاعلية كبيرة في ازالة الشعر الزائد من الوجه بدلا من الطرق الأخرى وبدلا من استخدام كريمات إزالة الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة وتسبب لها تهيج والتهابات، وسوف نتعرف على كيفية عمل الوصفه بالمكونات والخطوات التفصيلية

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وصفة الفازلين والملح

انتشرت وصفة الفازلين والملح في السنوات الأخيرة بشكل كبير فهي أحد الوصفات الآمنة لإزالة الشعر بطريقة سهلة وغير مؤلمة وغير مكلفه فلم تحتاجي إلى مكونات كثيرة أو دفع المزيد من الأموال للتخلص من الشعر الزائد في الوجه فهي تعتمد على الفازلين الذي يساعد على ترطيب البشرة ويمنع التهيج والالتهابات والمكون الثاني هو الملح الذي له دور كبير في تقشير البشرة وإزالة الشعر من الجذور حيث يمكن استخدام الوصفة من خلال المكونات التالية

خمس معالق من الفازلين.

اتنين ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والملح

يمكنك تحضير وصفة الفازلين والملح بخطوات سهله وبسيطه تتمثل في الآتي:

اخلطي الفازلين والملح جيدا وامزجي جميع المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

ثم أضيفي زيت اللوز الحلو والزيت الهند ويستمر في التقليب حتى تتكون لديك عجينة متماسكة.

احفظيها في برطمان زجاجي محكم الغلق وضعيها في الثلاجة وتستخدم عند وقت الحاجة.

[وصفة الفازلين والملح]

وصفة الفازلين والملح

طريقة الاستخدام

قومي بتنظيف الوجه جيدا ووزعي الخليط على جميع مناطق الوجه بالتساوي.

ثم اتركيها على البشرة لمدة 20 دقيقة واستخدمي الفرق لمده خمس دقائق.

ثم اغسليها بالماء الفاتر وكرري هذه العملية مرة كل أسبوعين لتحصلي على بشرة خالية من الشعر.