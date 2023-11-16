عندك زجاجة ماء فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو الزلابية مع سر القرمشة أفضل من المطاعم بمليون مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزلابية هي حلوى شهية يفضلها الجميع سواء الرجال أو النساء أو الأطفال هناك طرق كثيرة لعمل الحلويات السريعة والسهلة بعضها مثل الطرية وبعضها الآخر مثل المقرمش ولكن قلة من الناس يعرفون سر المقرمش ولذلك سنقدم لكم اليوم طريقة سهلة لصنع لقمة القاضي باستخدام زجاجة بلاستيكية.

طريقة عمل لقمة القاضي بزجاجة فارغة

مقادير قمة القاضي تتكون من:

تحتاج إلى حوالي ٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من زيت.

ذرة ملح.

ربع كوب ماء دافئ على حسب العجن.

لتحضير شربات لقمة القاضي:

كوب سكر.

كوب ماء.

ربع ملعقة ليمون.

خطوات تحضير الزلابية بالزجاجة البلاستيكية

لتحضير وصفة الشربات سنحتاج إلى أن يوضع كل المكونات على نار عالية لمده خمس أو سبع دقائق.

لتحضير العجينة نبدأ بوضع الكوب من الماء الدافئ في وعاء مع إضافة ملعقة خميرة وملعقة زيت وملعقة سكر.

نقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تمتزج بشكل متجانس.

بعدها نبدأ في نخل الطحين في وعاء آخر ونضيف الخليط السابق إليه.

نستمر في التقليب حتى تصبح العجينة لزجة والي حد ما سائلة.

هذه الخطوة مهمة جدا فهي تجعل العجين مرن.

نضع العجينة في زجاجة بلاستيكية مع إحكام غطائها.

ثم نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة ونسخن الزيت فيها.

عندما يصبح الزيت ساخنا نضغط على الزجاجة لإخراج العجينة من الخليط مباشرة في الزيت.

نقطع العجينة بحركة مستقيمة للحصول على قطع متناسقة.

للتحمير والتقديم نترك العجينة في الزيت حتى يتحول اللون إلى البني الذهبي المغري.

بعد ذلك نقوم بإخراج الشربات من الزيت ووضعها في وعاء مع الشربات.

نقوم بتحريكها جيدا حتى تشرب الشربات وتمتزج معها.

نخرجها من الشربات ونضعها في طبق تقديم.

طريقة عمل بلح الشام

إذا كنت تحبين بلح الشام وترغبين في تجربة صنعه في المنزل فأنت محظوظة يمكنك بسهولة تحضير بلح الشام اللذيذ باستخدام مكونات بسيطة وتعليمات سهلة الفهم سنستعرض طريقة عمل بلح الشام في المنزل.

المقادير:

1 كيلوغرام من بلح الشام الناضج.

500 غرام من السكر.

1/2 كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري).