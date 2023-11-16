هتبقي بيضة وزي القمر.. ماسك الطحينة لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات جربي مكوناته كلها عندك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سر جمالك ينعكس من خلال بشرتك الصافية الغير متصبغة فهي تعبر عن الحالة الصحية للشخص أن الاهتمام والعناية بالبشرة يعزز من مظهرها الخارجي والداخلي للشخص ويساهم في بناء صورة إيجابية عن الشخص وزيادة ثقته بنفسه تحتاج البشرة إلى رعاية خاصة متنوعة وتكون ضرورية للحفاظ على نضارتها وشبابها، خاصة بعد تأثير الشمس والتلوث وتقلبات الطقس لذلك يعتبر الاهتمام بالبشرة ليس مجرد عملية تجميلية بل هو جوهري لصحتها وتألقها تأتي أهمية استخدام ماسك العناية بالبشرة للمحافظة على توازنها الطبيعي وإبراز جمالها الفريد، مما يجعلها جزاً لا يتجزأ من الرعاية الشاملة.

مسك تفتيح البشرة والتخلص التصبغات

تعرض البشرة للكثير م التأثيرات سواء من العوامل الخارجية أو الداخلية قد يسبب مشاكل مثل الجفاف وفقدان النضارة و الإشراق وظهور البقع الداكنة.لذلك يجب عليكي البحث عن وسائل فعالة للعناية بالبشرة وتحسين لونها وفي هذا المقال سنعلمك كيف يمكن الاعتماد على الطحينة كماسك سحري لتفتيح وتحسين ملمس البشرة.

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ماسك الطحينة لتفتيح لون البشرة

سوف يكون بين يديكي ماسك من الطحينة لتفتيح لون البشرة والتخلص من التصبغات المزعجة التي تتكون في البشرة نتيجه التعرض للعوامل الكثيره سواء جوه البيت او برة البيت.

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من الطحينة

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة كبيرة مليئة من ماء الورد

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير الوصفة

في طبق نظيف ضعي المكونات ثم امزجيها مع بعض حتى يتحول الخليط إلى خليط متجانس ضعي الخلطة علي وجهك، تجنبي منطقة العينين اتركي الماسك مدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، مما يتيح للبشرة امتصاص فوائد الماسك ثم اشطفي وجهك بلطف بالماء الفاتر لإزالة الماسك بشكل كامل.