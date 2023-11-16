وصفة منزلية فعالة لإزالة حبوب البشرة نهائيا بثلاث مكونات طبيعية فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة طبيعية للتخلص من حبوب الوجه، تعتبر الحبوب شئ أساسي في حياة الكثيرين من المراهقين، فهي تظهر بسبب التغييرات الهرمونية التي تحدث في جسم الإنسان في مرحلة البلوغ سواء كان ولد أو بنت والتي تسمى حب الشباب، وهذا مع مرور الوقت وإنتهاء هذه المرحلة يختفي تدريجيا، أو بإستخدام بعض المواد الكيميائية يمكن التخلص منه بسهولة، ولكن لا يقتصر ظهور الحبوب في مرحلة البلوغ فقط، ولكن يعانون أيضا من حبوب الوجه هم أصحاب البشرة الدهنية، ومن الممكن أن تظهر لجميع أنواع البشرة إن كانت عدوى بكتيرية او التهابات في الجلد، لذا هنا نقدم لكم وصفة طبيعية فعالة في التخلص وإزالة البثور والحبوب من البشرة إليك المكونات.

وصفة منزلية للتخلص من الحبوب نهائيا

تعد هذه الوصفات هي أكثر الوصفات تجربة وفعالية في التخلص من الحبوب نهائيا إليك ما هي:

وصفة الشاي الأخضر لإزالة حبوب البشرة

يعتبر الشاي الأخضر من المواد الطبيعية التي لها فعالية في قتل البكتيريا، ويعتبر مصدر طبيعي مضاد للأكسدة يحد من مشاكل البشرة المتعددة والتي منها الحبوب.

يمكنك عمل كمدات للبشرة عن طريق أكياس الشاي الأخضر، أو من الممكن غليه والاستفادة منه بوضعه وقت من الزمن على بشرتك، ومن ثم يشطف بالماء.

وصفة العسل لإزالة الحبوب

يعتبر العسل السائل السحري لما يحتويه من مواد طبيعية شافيه لجميع مشاكل الجسم سواء الجلد أو الجسم من الداخل فقط إستخدمية كالآتي.

قوم بوضع ملعقتان من الشوفان المطحون، مع ملعقة من العسل الابيض، ويوضع المزيج على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا، ثم تشطف بالماء أستخدمي هذه الوصفة بإنتظام للحصول على أفضل النتائج.

كما يمكنك إضافة قليل من العسل مع الليمون وتدهن بها البشرة، تعتبر هذه الوصفة فعالة بشكل كبير في تفتيح لون البشرة خلال أسبوع واحد من الأستخدام اليومي لها.

وصفة النعناع للتخلص من الحبوب

يعمل النعناع بشكل مباشر على تخلص البشرة من الدهون المتراكمة في داخلها المسببة بشكل أو بآخر في ظهور الحبوب.

أمزجي ملعقة من النعناع المفروم، مع ملعقة من الزبادي، وملعقة من دقيق الشوفان، تمزج جميع المكونات سويا حتى تحصلي على عجينة سهلة الفرد على البشرة، وتترك لمدة 10 دقائق فقط وتشطف بالماء .