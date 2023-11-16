علاج الشيب بالقرنفل الجبار من أول استخدام هتنبهري بالنتيجه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشيب عبارة عن ظهور كثيف للشعر الأبيض الرمادي، إنه من العلامات الأساسية التي تخص التقدم في العمر، هذه المشكلة تصيب الجميع سيدات ورجال على حد سواء، عند ظهوره يبدأ الجميع في البحث عن الطريقة التي يعيد بها الشعر إلى لونه الطبيعي من جديد، متوفر مؤخرا الكثير من التقنيات الحديثة التي تساعد في التخلص من الشيب في جلسة واحدة فقط، ولكن الحصول على ذلك يتطلب المزيد من الأموال، وفي المقابل هناك البديل السحري لعلاج الشيب، وهو اللجوء إلى المكونات الطبيعية الفعالة التي تساعد في التخلص من الشيب بسهولة، من أكثر المكونات التي أثبتت فعاليتها في تحقيق ذلك هو القرنفل، إنه من المكونات الطبيعية الممتازة التي تساعد في إخفاء الشيب والتخلص منه بسهولة، يحضر بطريقة معينة والنتيجة مضمونة وآمنة على الشعر، تابعونا في هذا المقال نعرض لكم بالتفصيل طريقة علاج الشيب بالقرنفل.

علاج الشيب بالقرنفل

مكونات بسيطة سهلة مفيدة تستخدم في تحضير وصفة مثالية لعلاج الشيب، ومع تكرر الطريقة على الشعر سوف يختفي الشيب ولن يعود مرة أخرى، أما المكونات المطلوبة للحصول على وصفة مميزة تتمثل في الآتي:

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون ناعم جدا.

ملعقة كبيرة زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير وصفة لعلاج الشيب بالقرنفل

وصفة القرنفل تحضر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في وعاء عميق يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تختلط وتمتزج تماما ويختفي مسحوق القرنفل.

يتم وضع الخليط على شعر نظيف وجاف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل مع تغطية الشعر بكيس من البلاستيك أو بونيه للشعر.

بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

تكرر الخلطة على الشعر مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

بعد الاستمرار على استخدام الطريقة شهر كامل سوف تلاحظين اختفاء كامل للشعر الأبيض.

ترك الوصفة بين الحين والآخر يعرض النتيجة المطلوبة لبطء شديد ولذلك الالتزام سر من أسرار نجاح وفعالية الوصفة المطلوبة.

يتم تحضير مقادير تكفي للشعر بالكامل بحيث يتم زيادة المكونات السابقة بما يتناسب معها.