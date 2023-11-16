وصفة كريم بانثينول والكركم لتبييض الوجه من أول استخدام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة كريم بانثينول والكركم لتبييض الوجه وصفة مثالية نتيجتها سريعة تساعد في الحصول على بياض ناصع في دقائق معدودة وبأقل تكلفة ممكنة، لن تحتاجي بعد اليوم إلى الذهاب لصالونات التجميل المكلفة التي تتطلب المزيد من الأموال للحصول على الخدمة المطلوبة، في المنزل وباستخدام بعض المكونات البسيطة سوف تحضرين خلطة طبيعية قوية لتبييض الوجه، إنها وصفة كريم بانثينول والكركم، يساعد كريم بانثينول في تبييض البشرة بكل كبير، كما أنه يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على مرونة الجلد ويعطيه النضارة والحيوية، أما الكركم فهو يتميز بلونه الأصفر الجميل ويساعد في تبييض البشرة ويشد التجاعيد المزعجة، تابعونا في المقال نعرض لكم مكونات الوصفة والطريقة الصحيحة التي يتم الاعتماد عليها للتنفيذ والحصول على النتيجة المرغوبة.

وصفة كريم بانثينول والكركم لتبييض الوجه

تحتاج الوصفة إلى توفير بعض المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول المرطب.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة من الزبادي.

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول والكركم لتبييض الوجه

لتحضير وصفة تبييض الوجه باستخدام كريم بانثينول والكركم عليك اتباع مجموعة من الخطوات المتتالية وتتمثل في الآتي:

نحضر بولة صغيرة ويتم وضع المكونات المتوفرة لديك وتخص الوصفة.

نضع كريم البانثينول وعليه ملعقة الكركم ثم النشا ويتم التقليب جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نضيف عسل النحل ثم الزبادي ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليك متجانس بقوام مثالي سهل الفرد على البشرة.

قبل أن يتم وضع الوصفة على البشرة لابد من تنظيفها أولا، ويتم ذلك عن طريق استخدام الغسول المناسب للبشرة والماء الدافئ للمساعدة في تفتيح المسام وبالتالي تحقيق أكبر استفادة من الوصفة من أول استعمال.

بعد تنفيذ خطة التنظيف يتم وضع الخليط المحضر على البشرة ويترك عليها لمدة عشرين دقيقة فقط.

بعدها يتم تنظيف البشرة من آثار الخليط بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسام مرة أخرى.

الآن سوف تلاحظين تغير كبير على بشرتك وتصبح بيضاء كالحليب وناعمة وأكثر إشراقة وحيوية.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للوصول إلى درجة البياض المطلوبة.